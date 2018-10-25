Muhteşem İkili ilk fragman (1. bölüm) izle | Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları kimdir? Kanal D'nin yeni dizisi Muhteşem İkili başlıyor. İlk tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte Muhteşem İkili ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Ayrıca oyuncu kadrosu ve dizinin oyuncuları ve karakterler de büyük merak konu oldu. Yapımcılığını TMC'nin üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağatay Tosun'un oturuyor. Son dönemin gözde oyuncularından İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'i biraraya getiren Muhteşem İkili ne zaman başlayacak?Dizinin başrollarini paylaşan Çelikkol ve Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat verecek. Muhteşem İkili ne zaman başlayacak? Oyuncuları, oyuncu kadrosunda kimler var, ilk tanıtım fragmanı konusu ne? İşte, tüm bu sorularının yanıtları ve ilk bölüm 1. bölüm fragmanı...

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİ İLK BÖLÜM 1. BÖLÜM TANITIMI FRAGMANI

Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla çok konuşulacak "Muhteşem İkili" yakında başlıyor. Ekranların iki ünlü oyuncusu; İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, Kanal D'nin yeni dizisi "Muhteşem İkili" için bir araya geliyor. İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat vereceği Muhteşem İkili dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin kadın başrollerde ise Özge Gürel ile Öykü Karayel yer alacak.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Muhteşem İkili dizisinin ne zaman başlayacak sorusnun yanıtı belli oldu. Muhteşem İkili 1 Kasım Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

MUHTEŞEM İKİLİ OYUNCULARI KİMDİR?

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de dünyaya geldi. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yapan ve basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolü ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde yer aldı. İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterine hayat verdi. 2012'de Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizide oynadı. 2014'te Reaksiyon adlı dizide Yüzbaşı Oğuz Ayaz, 2016'da Kördüğüm dizisinde Ali Nejat ve en son 32 bölüm süren Siyah Beyaz Aşk dizisinde Ferhat karakterine hayat verdi.

KEREM BURSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde dünyaya geldi. Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine aldı. Emerson College'nin pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. Güneşi Beklerken dizisiyle yıldızı parladı.

MUHTEŞEM İKİLİ OYUNCULARI KİMDİR?

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

5 Şubat 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bırakmış, önce oyunculuk sonra da oyuncu yönetimi dersleri almıştır. “Kızım Nerede” dizisindeki “Zeynep” karakteriyle oyunculuğa adım attı. Daha sonra “Huzur Sokağı”nda “Melisa” ve “Muhteşem Yüzyıl”da “Rana Hatun” rolleriyle yer almıştır. 2014 yılında “Medcezir" ve en son ilk başrolü olan “Kiraz Mevsimi" dizileriyle ekranlarda boy göstermiştir.

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

1990 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Televizyon izleyicisinin karşısına ilk defa ‘Kuzey Güney' dizisindeki rolü ile çıktı. 2015 yılında ‘Kara Para Aşk', ardından da ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ilk sezonunda Dilruba karakteriyle ekranlarda yer almaya devam etti. Zeki Demirkubuz imzalı ‘Bulantı' ve sonrasında ‘İşe Yarar Bir Şey' ile beyaz perdede adından söz ettirdi. Son olarak Kalp Atışı dizisinde genç beyin cerrahı Eylül karakterine hayat verdi. Can Bonomo ile 11 Temmuz 2018 tarihinde evlendi.