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Müjdat Gezen Sanat Merkezi saldırganı adliyeye sevk edildi

Müjdat Gezen Sanat Merkezine saldıran ve terör polislerince dün Sancaktepe’de yakalanan Mehmet Ali A., adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali A., polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin, "Saldırıyı neden yaptınız?" şeklindeki sorusuna, "Abdülhamid Han’ın torununa laf söylediği için yaptım" cevabını verdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi saldırganı adliyeye sevk edildi

23 Şubat 2017 15:01

Kadıköy Müjdat Gezen Sanat Merkezine 20 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı saldırı düzenlenmişti. Tek kişi olduğu belirlenen saldırganın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde elindeki benzin bidonu ile sanat merkezini kundaklayıp olay yerinden ayrıldığı tespit edilmişti. Sanat merkezine yönelik saldırı protesto edilirken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler saldırganın yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Çalışmalar kapsamında, sanat merkezinde ve saldırganın izlediği güzergahta bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen terör polisleri, şahsın kundaklama olayında kullandığı benzini aldığı istasyonu buldu.

Ardından şahsın benzin aldığı istasyonun güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, olayda kullanılan aracın plakasını ve saldırganın kimliğini belirledi.

Saldırganın Mehmet Ali A. olduğunun tespit edilmesinin ardından, terör polisleri saldırganı Sancaktepe’de bulunan evinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan saldırgan önce Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne, ardından da Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

'Abdülhamid Han’ın torununa laf söylediği için yaptım'

Terör bağlantısı bulunmayan Mehmet Ali A.’nın, Kadıköy’deki ilk ifadesinde, Müjdat Gezen'in Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han’ın torununa hakaret ettiğini öne sürerek sinirlenip sanat merkezine saldırdığını söylediği öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğünde de benzer bir ifade verdiği bilgisine ulaşıldı.

Mehmet Ali. A.’nın Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadesinde, "Bir televizyon programında Müjdat Gezen ile Yılmaz Özdil’in arasında geçen konuşmada Gezen’in, Sultan Abdülhamid Han’ın torununa hakaret ettiğini gördüm.

Bu beni çok öfkelendirdi. Daha sonra kendi irademle Müjdat Gezen Sanat Merkezine saldırmaya karar verdim. Gece gittim, bir akaryakıt istasyonundan benzin aldım ve ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezine tek başıma saldırdım. Yaptığım şeyden pişmanlık duyuyorum" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali A., Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Mehmet Ali A., polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin, "Saldırıyı neden yaptınız?" şeklindeki sorusuna, "Abdülhamid Han’ın torununa laf söylediği için yaptım" cevabını verdi. 

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz
 

Etiketler: Müjdat Gezen Sanat Merkezi


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