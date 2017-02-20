Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kapısında dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıkmıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Polis ekipleri sanat merkezinin güvenlik kameralarını ve çevrede bulunana kameraları inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde kundaklama girişiminde bulunana şahsın saldırı anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

Saldırı anı kamerada

Görüntülerde zanlının sanat merkezine geldiği görülüyor. Sanat merkezini kundaklamak isteyen şahıs sanat merkezini ateşe veriyor. Daha sonra zanlı oradan uzaklaşıyor.

MUSTAFA ESEN