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Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan kişi hakkında karar!

Kadıköy’de Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan Mehmet Ali Aligül, “yakarak mala zarar verme” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan kişi hakkında karar!

16 Kasım 2017 11:26

Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan Mehmet Ali Aligül’ün ’yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme’ suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 49’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Aligül ve ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki görüşü sorulan sanık Aligül, sigorta şirketinin yaptığı 40 bin TL’lik ödemeyi çok bulduğunu söyleyerek, “Ben de bir araştırma yaptım. Söz konusu yangından kaynaklı zarar en fazla 10-12 bin TL. 40 bin TL gibi bir meblağ çok fazladır. Bir anlık öfke ile böyle bir olayı gerçekleştirdim. Hatalı olduğumu kabul ediyorum” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Sanık Mehmet Ali Aligül’ü “yakarak mala zarar verme” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gamze Erdemir

 

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