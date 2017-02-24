Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. emniyetteki sorgusunun ardından tekrar adliyeye sevk edildi.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. emniyetteki sorgusunun ardından tekrar adliyeye sevk edildi.
Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan zanlı hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Zanlı, hakkında verilen kararın ardından…
Müjdat Gezen Sanat Merkezine saldıran Mehmet Ali A., tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında basın…
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü…
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