Müjdeli haber turizmcileri sevince boğdu

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Dış pazarda sıkıntılar yaşıyorduk ve umutlarımızı içi pazara bağlamıştık. Herkesin Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olmasında beklentisi vardı ve o güzel haberin gelmesi herkesi memnun etti. Rezervasyonlarımızda beklediğimiz şekilde artış gözlenecektir” dedi.

Vatandaşlar ve özellikle turizmciler Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merakla bekliyorlardı. Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karar gereği Kurban Bayramı 28-29 Ağustos tam gün, 31 Ağustos perşembe yarım gün idari tatil oldu. Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının ardından müjdeli haberi büyük sevinçle karşılayan Alanyalı turizmciler, iç pazarda ciddi hareketlilik gözlemleneceğini söyledi.

Dün Bakanlar Kurulu’nun kararından sonra Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, günler öncesinden böyle bir dilek ve istekleri olduğunu söyledi.

Dahaoğlu: "Ben inanıyorum ki bugünden sonra telefonlarımız çalacaktır"

"Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda olumlu sinyaller vermesine rağmen Bakanlar Kurulu'ndaki kararı bekliyorduk" diyen Dahaoğlu, şöyle konuştu: "Dün Bakanlar Kurulu'ndaki açıklamadan sonra bayram tatilinin 10 gün olarak uzatılması biz Alanyalıları çok sevindirdi. Dış pazarda sıkıntılar yaşıyorduk ve umutlarımızı içi pazara bağlamıştık. Bu anlamda da misafirlerimiz her gün bize telefon açıyorlar ve bir türlü rezervasyon yaptırmıyorlardı. Herkesin bu konuda beklentisi vardı ve o güzel haberin gelmesi herkesi memnun etti. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve Turizm Bakanımıza sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyorum. Ben inanıyorum ki bugünden sonra telefonlarımız çalacaktır ve rezervasyonlarımızda beklediğimiz şekilde artış gözlenecektir."

"Bayrama hazırız"

Turizmciler olarak bayrama hazır olduklarını ifade eden Dahaoğlu, "Ciddi bir yatak kapasitemiz var ve 500’ün üzerinde, bakanlık ve belediye belgeli otellerimiz mevcut. Bu anlamda iç pazarda özellikle geçen yılda ve maalesef 15 Temmuz'dan sonra sıkıntılar yaşamıştık. Bu sene yapmış olduğumuz çalışmaların hep meyvelerini almaya başladık. İç pazardan da beklediğimiz talepleri alıyoruz. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla Alanya’yı tercih edebilir ve tatilin keyfini çıkarabilirler" dedi.

Çavuşoğlu: "Kurban Bayramı'nı bölgemizde yoğun bir şekilde geçireceğiz"

Kararı değerlendiren Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ise, 10 günlük tatilin turizmciler için çok güzel bir karar olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Çünkü Ağustos'un ortasında Avrupa'daki okulların açılmasıyla çocuklu ailelerin, gençlerin geri dönmeleri sonucu oluşacak boşluğu, bayram tatilinin 10 gün olması kapatacak. Bu konu da bizim için artı bir durum. Kurban Bayramı'nı tahmin ediyorum ki bölgemizde yoğun bir şekilde geçireceğiz. Sadece Alanya değil, Antalya bölgesinde yoğun bir şekilde geçireceğiz. Tatilin uzatılması iyi bir karar. Şu anda satışlarımızda iç pazara yöneldik. İç pazarda yoğun bir şekilde reklam yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Erdal Anak