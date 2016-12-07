Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yapılan basın toplantısında konuşan Başkan Halil Ünal, maddi sıkıntıların bir kısmının çözüldüğünü söyledi. FIFA’daki alacaklı dosyalara ödemelerin yapılacağını belirten Başkan Ünal, "Eskişehirspor Kulübünün 13 Haziran tarihinde olağan genel kurulundan sonra yapılmış ilk yönetim kurulu toplantısındayız. Ancak fırsat bulabildik. Hepimiz çok iyi biliyorduk. Eskişehirspor’un diriliş sezonunda şampiyonluk yaşayamazsa nereye gideceğini biliyoruz. Gündemimizin büyük bir bölümünü değiştiren Eskişehirspor Kulübümeze geç saatlere kadar yaptığımız telefon bağlantılarıyla plandığımız Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı’ya, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü ve Eskişehir Valisi Azmi Çelik’e teşekkür ederim. Taraftarımıza, bize bu süreçte destek verenlere teşekkürü borç biliriz. Bu süreci birlikte yürüttük" dedi.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN, BU TAKIM ŞAMPİYON OLARAK ÇIKACAK"

Kulübün geleceğine yönelik bir çalışma yaptıklarına dikkat çeken Başkan Ünal, "Biz daha kampanyayı başlatmadan açtığımız hesaba kısa sürede 26 bin 805 lira bağışta bulunulmuştur. Taraftarımız bu kampanyaya destek versin. Kimsenin şüphesi olmasın, bu takım şampiyon olarak çıkacak. Şampiyonluğa çıkarken ise, bir şeyleri planlamamız gerekiyordu. Eskişehirspor’un gelirinin bir lira bile olmadığını ve kaynak bulmasının gerektiğini söylemek isterim. Yüksek faizli kredileri mutlaka kapatmamız gerekiyor. Şu anda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda (UÇK) bekleyen transfer yasaklı noktasında döviz bazındaki dosyalar var. Burada bulunanlar: Ertuğrul Sağlam, Nadir Çiftçi, Necati Ateş, Hadzic, Samet Aybaba, Ali Şaşal gibi isimler. Bunlar transfer yasağı koymuş durumdalar. Bunlar çözümlenmeden transfer yapamazsınız" şeklinde konuştu.

"MESUT HOŞCAN’A 4 MİLYON 180 BİN, HOŞCAN LOJİSTİK’E 809 BİN BORCUMUZ VAR"

Dosyaları kapatmaya başladıklarını anlatan Başkan Ünal, eski Başkan Mesut Hoşcan’a da borçlu olduklarından bahsetti. Başkan Halil Ünal, "Bu dosyalarımızı da bitiriyoruz. Senetli borçlar da var. Mesela: Mesut Hoşcan 4 milyon 180 bin, Hoşcan Lojistik 809 bin, Ankaragücü’ne 600 bin lira gibi. Ankaragücü’ne 400 bin ödedik. Ersun Yanal’a da 900 bin liralık senet verilmiş. Geçen sezon giydiğimiz formalara 900 bin lira senet verilmiş. Bu yıl biz 200 bin lira ile anlaşmayı yaptık ve parayı ödedik. 92 milyon ana çıplak vaziyette kulübü 13 Haziran’da teslim almıştık. Bunun içerisinde vergi borçları yok. Bunları da yapılandırdık. Bu arada bağımsız bir denetim şirketine de bizi incelettiler. Yargılandık, takipsizlik kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

"EURO’NUN ARTIŞI BİZİ DAHA DA BORÇLANDIRDI"

Euro’nun artmasıyla borçların da katlandığını aktaran Başkan Ünal, "Küme düştüğümüz sezonda yapılan transferler euro ile yapılmıştır. Biz göreve geldikten sonra euro yüzde 30 artmıştır. TFF 1. Lig’de geliriniz 1 milyon 650 bin dolardır. Her 3 ayda bir faizi bu yüzden ödeyemiyoruz. Bu kulübün geliri beraberlikte 40 bin lira, içeride galip gelmiş ise 60 bin liradır. Deplasmanda galip gelirseniz ise 80 bin liradır. Bu paralar bize gelmemektedir. Kulübün 72 milyon lira borcu ile uzlaşılmıştır. Yüzsek faizli kredileri sıfırladığımız zaman bizim kurtuluşumuzdur. Bundan sonra bir üst lige çıkmak durumdayız. Çok değerli Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı, Valimiz Azmi Çelik ve AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü ve değerli taraftarımız durumu aşacağımıza inanıyorum. Göreve geldiğimizden bu yana da 18 milyonluk bir kaynak bulduk. 10 yıllık bir proje çerçevesinde 100 milyonluk bir gelir bekliyoruz. Zaten borç da bu kadar" diye konuştu.

"AZİZ YILDIRIM VE DURSUN ÖZBEK’E TEŞEKKÜR"

Sözlerini teşekkür ederek tamamlayan Başkan Ünal, şu şekilde konuştu:

"Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a teşekkür ederim. Hakan Çinemre bizimle oldu. Hocaları kadrolarında kalmasını istemişti. Bizi kırmadı ve Hakan’ı gönderdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e de Tarık Çamdal konusunda çok teşekkür ederim. Tarbzonspor’a da Erkan Zengin konusunda sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür ederim. Bu transferlerde ekonomik gücümüz yoktu. Onların yardımı olmasaydı biz bu transferleri yapamayabilirdik."