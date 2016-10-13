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Müjdeyi TCDD Genel Müdürü Apaydın verdi

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, 2023 vizyonunda 13 bin kilometre demir yolu hattı yapmayı planladıklarını söyleyerek, “Bizim son yıllarda geliştirmiş olduğumuz Kuzey-Güney projesi olarak başlattığımız, Samsun-Çorum, Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray, Adana-Mersin hattı var. Böylece Samsun ve Mersin limanlarını birbirine bağlamış alacağız” dedi.

Müjdeyi TCDD Genel Müdürü Apaydın verdi

13 Ekim 2016 20:13

Devlet Demiryolları Genel Müdürü Apaydın, 2003 yılından beri demir yolu sektörüne hükümetin 50 milyar TL’yi aşan çok önemli kaynak aktarımları olduğunu söyledi.

“Ülke nüfusunun yüzde 50’sinden fazlasına hizmet ediyor konuma geleceğiz”

Şuana kadar 50 milyar TL’ye aşan kaynak aktarımı olduğunu ve bu kaynaklarla 11 bin kilometrelik demir yolu hattının tamamına yakınını yenilediklerini kaydeden Apaydın, “Bunun yanında Ankara - Konya, Ankara -Eskişehir - İstanbul hızlı trenlerini de bin 213 kilometreyle işletmeye aldık çalışıyor. 250 kilometre hızla giden trenlerimizle insanımıza hizmet ediyoruz. Devam eden hızlı tren projelerimiz var. Ankara - Sivas yaklaşık 400 kilometrelik ve bu hattımızın alt yapısını yaptık inşallah önümüzdeki yıl üst yapı inşaatına başlayacağız. Kısa sürede Ankara - Sivas arasını 2 saate düşüreceğiz. Ankara - İzmir arasında çalışmalarımızı sürüyor ve burası da 624 kilometre. Aynı zaman Bursa’yı da Ankara - İstanbul hattına bağlayacağız. Böylece yüksek hızlı tren çekirdek ağımızda ülke nüfusunun yüzde 50’sinden fazlasına hizmet ediyor konuma geleceğiz” dedi.

“Samsun - Mersin limanlarını YHT ile birbirine bağlayacağız”

YHT yatırımlarının yanında hızlı tren projelerinden de bahseden Apaydın, “Konya-Karaman, Karaman -Ereğli, Adana - Mersin ve Gaziantep’e ulaşacak güney kesiminde çalışmalarımızın bir kısmın yapımına başlandı, bir kısmında da proje çalışmalarımız devam ediyor. Antalya demir yolu projemiz var şuanda. İstanbul, Eskişehir, Afyon ve Burdur üzerinden Antalya’ya projemizi yapıyoruz. İnşallah Antalya’da hızlı trenle tanışacak. Yolcu ve yük taşımacılığı olarak hem Ankara’ya hem de İstanbul’a bağlanmış olacak. Bizim son yıllarda geliştirmiş olduğumuz Kuzey- Güney projesi olarak başlattığımız, Samsun - Çorum, Kırıkkale - Kırşehir- Aksaray, Adana -Mersin hattı var. Böylece Samsun ve Mersin limanlarını birbirine bağlamış alacağız. 2023 vizyonunda biz 13 bin kilometre demir yolu hattı yapmayı planlıyoruz. İnşallah bu hedefimizi tutturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizlere destek olan Bakanımıza, Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

“Demiryolu sektörü yan sanayi ile birlikte büyüyor”

Apaydın, ayrıca demir yolu sektörünün yan sanayisi ile birlikte büyüdüğüne de dikkat çekerek, “Şuanda 50’nin üzerinde firma demiryoluna tedarikçi olarak piyasada çalışıyor. Yanımızda KARDEMİR var, hızlı ve konvansiyon trenlerimiz için ray üretiyor. Gelecekte teker üretecek ve ürün yelpazesini genişletecek. Demiryolu sektörü belli bir gelişmeyi yakaladı ve bundan sonra gelişmesi aynı hızla devam edecek. Bu sektörde Karabük Üniversitesindeki, gençlerimizle insan kaynağımızı yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu geçlerimizi de demir yollarımızda ve raylı sektörlerde kaliteli insan kaynağı olarak istihdam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.


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