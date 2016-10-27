Diğer
Kategoriler

Mülteci botu battı: 97 kayıp

Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir botun batması sonucu 97 mültecinin ölmüş olabileceği açıkladı.

Mülteci botu battı: 97 kayıp

27 Ekim 2016 15:07

Libya donanması tarafından yapılan açıklamada, 126 mültecinin bulunduğu bot Akdeniz açıklarında bot battı. Yetkililer, botun Libya açıklarında batması sonucu 97 mülteciden haber alınamadığını ve sığınmacıların ölmüş olabileceğini bildirdi. Donanma sözcüsü Eüp Hüssam, başkent Trablus’un Garabulli bölgesinden hareket eden botun şiddetli dalgalarla mücadele ettiğini dile getirerek, 20 kişinin kurtarıldığını dile getirdi.

BM tarafından yapılan açıklamalarda ise, bu yıl içinde Akdeniz’den Avrupa’ya geçmek isteyen 3 bin 800 kişi hayatını kaybetmişti.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!