Libya donanması tarafından yapılan açıklamada, 126 mültecinin bulunduğu bot Akdeniz açıklarında bot battı. Yetkililer, botun Libya açıklarında batması sonucu 97 mülteciden haber alınamadığını ve sığınmacıların ölmüş olabileceğini bildirdi. Donanma sözcüsü Eüp Hüssam, başkent Trablus’un Garabulli bölgesinden hareket eden botun şiddetli dalgalarla mücadele ettiğini dile getirerek, 20 kişinin kurtarıldığını dile getirdi.

BM tarafından yapılan açıklamalarda ise, bu yıl içinde Akdeniz’den Avrupa’ya geçmek isteyen 3 bin 800 kişi hayatını kaybetmişti.

