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Mülteci çocuklar savaşın acısını müzikle anlatıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde tamamı mülteci çocuklardan oluşan müzik korosu ilk konserini 26 Şubat’ta İzmir’de verecek.

Mülteci çocuklar savaşın acısını müzikle anlatıyor

16 Şubat 2017 18:20

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yüzyıllarca medeniyeti, kardeşliği, beraberliği, sevgiyi birlikte soluyan, birlikte dünyaya ilan eden bir şehir olduklarını söyledi.

Savaş, çocukların sesini duyan egemen güçlerin barış adına önemli adımlar atma gayreti göstereceklerini ümit ettiklerini belirterek, "Bugün gerçekten mini bir konser izledik. Gençlerimiz 2 tane parça söyledi. Bir tanesi bizim Türkçe parçamızdı. Bir tanesi ise Halep'teki kıyıma dikkat çekti. Biliyorsunuz ki biz, yüzyıllarca medeniyeti, kardeşliği, beraberliği, sevgiyi birlikte soluyan, birlikte dünyaya ilan eden bir şehiriz. Ve bu şehirde altı yıldır bir dram yaşanıyor. Dramın adı Ortadoğu’daki Savaş. Ve bu savaşın mağdurları yaklaşık 500 bine yakın insan Hatay’da yaşıyor. Tabi ki altı yıldır söylediğimiz barış olsun, Ortadoğu’ya, ülkemize barış hakim kılsın diye maalesef barış bir türlü gelmedi. Savaşın başladığı günkü doğan çocuklar bugün ilkokula başlamış durumda. Bizde şuna inanıyoruz. Devletler ve hükümetler kendi ülkesinin menfaati için mücadelede ediyorlar. Şehirler ve belediyeler orada yaşayan annelerde anne şefkatiyle aş için uğraşırlar. Devletler belki bir şehrin menfaati için koşabilirler ama belediye başkanları ve belediyeler bir anne şefkati ile huzura katkı sağlamanın peşinde olurlar. Maalesef altı yıldır ne bu işin her noktasındaki devletler barış için çok önemli adım atamadı, şehirlerinde sesi dünyada fazla duyulmadı. Ama dedik ki belki anne şefkati isteyen bu çocuklarımız ve büyüdükten sonra huzurlu bir ev sahibi olmak isteyen bu çocuklarımızın feryadı hem bu coğrafyamızı, dünyamızı ayağa kaldırır. Ve bu çocuklarımızın sesini duyan egemen güçler barış adına çok daha önemli adımlar atma gayreti içerisinde olurlar. Sadece Suriye’de değil Ortadoğu'daki birçok yerdeki huzursuzluk bir an önce biter. Ve bu çocuklarla ve aileleriyle birlikte doğmuş oldukları coğrafyaya gidip orada kendilerini idame ettirmeye çalışırlar. Ayrıca huzurlu bir yaşamı aileleri ile birlikte bulurlar diye düşünüyoruz. Biliyorsunuz biz bu savaştan etkilenen illerin başında geliyoruz. Ve en çok da insanı amaçlar uğruna hem de Hatay’ın geleceği adına bu savaşın bitmesini bekliyoruz. Bunun içinde tabi ki çocuklarımızın bu çabasını dünya ile paylaşmak siz değerli basın mensuplarımızın sayesinde olacak" dedi.

Antakya Medeniyetler Korosu Direktörü Yılmaz Özfırat, onların çektiği sıkıntıları yeteri kadar bilmediklerini bunu müzik yoluyla anlatmaya çalıştıklarını vurguladı. Özfırat, ilk konserin İzmir’de 26 Mart tarihinde vereceklerini vurgulayarak, “Onların çektiği acıyı biz yeteri kadar anlamıyoruz. Müzik yoluyla da başta şehrimize dikkat çekmek bu vatandaşlarımızın burada ikamet ettiğini gösterebilmek, bunlara artık bizim de sahip çıktığımızı gösterebilmek için oluşturduğumuz bir topluluktur. İlk konser 26 Mart’ta İzmir’de Konak AKM’de olacak. Kapsamlı bir gece hazırlanıyor içerisinde Türkiye’nin çok sayılı sanatçılarının yer aldığı bir program olacak. Amaç biraz daha Türkiye’ye dikkat çekmek. Bu çocukların çektiği sıkıntılara bir nebze ışık olabilmek. Onları bir yerlere duyurabilmek. En azından yurt dışındaki bir yerlere. Bunun içinde huzurlarınızda samimiyetimle çok teşekkür ediyorum. Projeye inandığı için Lütfü bey bu işe başlayın dedi. Bizde bunun üzerine çocuklarla başladık. Burada HATMEK’e ciddi yardımlar yapılmakta. Bu çocuklarda HATMEK’e gelen SAR isimli bir organizasyonun bünyesinde bulunan bir çocuklar. Hepsi Türkçe biliyor, İngilizce biliyor. Böyle birde güzel özellikleri var. Yarın öbür gün bir yerlerdeki savaş karşıtı insanlar bunları görüp tek bir hedefleri var barış olsun istiyorlar. Ülkelerine geri dönmek istiyorlar. Bunu da en güzel yolda müzikle anlatırız diye yaptığımız bir çalışmadır” diye konuştu.

Adem Karagöz - Buğra Güney 

 

Etiketler: Hatay Büyükşehir Belediyesi, mülteci çocuklar


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