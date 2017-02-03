Diğer
Kategoriler

Mülteci çocuklara bir el de Eminevim’den

Eminevim Habibullah Geredevi Vakfı’nın (HAGEV) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nden hibe alarak hayata geçirdiği Suriyeli Mülteci Çocuklarla El Ele Projesi Gala Töreni gerçekleştirildi.

Mülteci çocuklara bir el de Eminevimden
Mülteci çocuklara bir el de Eminevim’den - Foto Galeri

03 Şubat 2017 10:12
Mülteci çocuklara bir el de Eminevim’den - Tıkla İzle

HAGEV, Üsküdar Üniversitesi ve CEIPES (İtalya) kurumlarının ortaklığı ile yürütülen proje ile mülteci çocukların eğitim şartlarının Türkiye’de geliştirilmesi, çocukların sosyal, ekonomik ve yasal haklar konusunda Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bilgi alışverişinin artması ve mülteciler konusunda çalışma yapan kurumlar arasında iş birliğinin sürdürebilir olması amaçlanmıştı. Projenin son faaliyeti olarak da “Suriyeli Mülteci Çocuklarla El Ele Projesi Gala Töreni” Mercure Otel’de yapıldı.

“BU İNSANİ BİR GÖREVDİR”

HAGEV Vakfı tarafından desteklenen projeden dolayı heyecan duyduklarını ve gururlandıklarını dile getiren Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Mülteci çocukları kesinlikle kendi hallerine ve sokaklarda bırakmamamız lazım. Sonuçta sokaklarda ve eğitimsiz şekilde büyüyen çocuklar ileride hem ailelerine hem de topluma zararlı hale gelebilirler. Onları ülkece ne kadar çok sahiplenirsek o kadar çıkabilecek problemleri de önlemiş oluruz. Ayrıca bu insani bir görevdir. Komşumuz olan bir ülkede şuan bir sıkıntı yaşanıyor. Biz de komşuluk görevi olarak üzerimize düşen ne varsa yaparak yardım edeceğiz ki yarın bizim de ihtiyacımız olduğu zaman onlar da bize yardım edebilsinler” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“MÜLTECİLERE DEĞER VERİLMİYOR”

Emin Üstün dünyada mültecilere karşı olan tutumları da eleştirerek, “Günümüzde maalesef insana kıymet vermeyen büyük bir kesim var. Bugün kalkınmış ülkeler istediğimiz şekilde mültecilere ve mülteci çocuklara değer vermiyor. Umarım bu durumun yanlış olduğunun farkına varırlar ve mültecilere, kimsesizlere ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatırlar” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN AFRİKA’YA KADAR UZANAN YARDIM ELLERİ

Son olarak özellikle kurum ve vakıf olarak çocuklara karşı hassasiyetlerini dile getiren Üstün, “HAGEV özellikle çocuklara karşı özel sorumluluklar üstleniyor. Bizler muhtaç çocuklar için elimizden geleni gerçekten yapmaya çalışıyoruz. Sadece Türkiye’de değil Afrika’ya kadar uzanan çalışmalarımız var. Bu çalışmalara gücümüz yettiği kadar da devam edeceğiz. Umarım herkese örnek olabileceğimiz bir ortam oluşturabilmişizdir” ifadelerini kullandı.

“SAVAŞ MAĞDURU ÇOCUKLAR YUVALARINDAN KOPARILDI”

HAGEV Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Abdurrahman Üstün de mülteci çocukların yaşamış olduğu sıkıntılara vurgu yaparak, “Savaş mağduru çocuklar çeşitli sahalarda bu muhaceretleri boyunca ıstıraplar yaşayıp yuvalarından koparıldılar. Bizler de zaten fazlasıyla bu sıkıntılara maruz kalmış çocuklar için 200 aile ile birebir temas kurarak eğitim, topluma entegrasyon ve psikolojik sorunlar gibi konular başta olmak üzere çözümler üretmeye çalıştık. Alanında uzman kişilerle birlikte proje kapsamında bir çocuğun gelişimi için ne gerekiyorsa eğitim, spor, eğlence, sanat ve spor gibi alanlarda çalışmalar yaptık. Bizler gücümüzün yettiği kadarıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Aslında daha da çok şey yapılması lazım. Avrupa çok az sayıda mülteci alıyor. Bu yüzden daha özel çalışmalar yapabiliyorlar. Fakat Türk insanı bugün 3 milyonun üzerinde mülteciye hizmet veriyor. Bu yüzden doğal olarak taleplerimiz fazla bu yüzden işimiz hiç de kolay değil” diye konuştu.

 

 

 

Etiketler: Eminevim, eminevim şirketler grubu, HAGEV, mülteci çocuklar, suriyeli multeciler, yardım


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!