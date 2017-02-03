HAGEV, Üsküdar Üniversitesi ve CEIPES (İtalya) kurumlarının ortaklığı ile yürütülen proje ile mülteci çocukların eğitim şartlarının Türkiye’de geliştirilmesi, çocukların sosyal, ekonomik ve yasal haklar konusunda Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bilgi alışverişinin artması ve mülteciler konusunda çalışma yapan kurumlar arasında iş birliğinin sürdürebilir olması amaçlanmıştı. Projenin son faaliyeti olarak da “Suriyeli Mülteci Çocuklarla El Ele Projesi Gala Töreni” Mercure Otel’de yapıldı.

“BU İNSANİ BİR GÖREVDİR”

HAGEV Vakfı tarafından desteklenen projeden dolayı heyecan duyduklarını ve gururlandıklarını dile getiren Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Mülteci çocukları kesinlikle kendi hallerine ve sokaklarda bırakmamamız lazım. Sonuçta sokaklarda ve eğitimsiz şekilde büyüyen çocuklar ileride hem ailelerine hem de topluma zararlı hale gelebilirler. Onları ülkece ne kadar çok sahiplenirsek o kadar çıkabilecek problemleri de önlemiş oluruz. Ayrıca bu insani bir görevdir. Komşumuz olan bir ülkede şuan bir sıkıntı yaşanıyor. Biz de komşuluk görevi olarak üzerimize düşen ne varsa yaparak yardım edeceğiz ki yarın bizim de ihtiyacımız olduğu zaman onlar da bize yardım edebilsinler” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“MÜLTECİLERE DEĞER VERİLMİYOR”

Emin Üstün dünyada mültecilere karşı olan tutumları da eleştirerek, “Günümüzde maalesef insana kıymet vermeyen büyük bir kesim var. Bugün kalkınmış ülkeler istediğimiz şekilde mültecilere ve mülteci çocuklara değer vermiyor. Umarım bu durumun yanlış olduğunun farkına varırlar ve mültecilere, kimsesizlere ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatırlar” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN AFRİKA’YA KADAR UZANAN YARDIM ELLERİ

Son olarak özellikle kurum ve vakıf olarak çocuklara karşı hassasiyetlerini dile getiren Üstün, “HAGEV özellikle çocuklara karşı özel sorumluluklar üstleniyor. Bizler muhtaç çocuklar için elimizden geleni gerçekten yapmaya çalışıyoruz. Sadece Türkiye’de değil Afrika’ya kadar uzanan çalışmalarımız var. Bu çalışmalara gücümüz yettiği kadar da devam edeceğiz. Umarım herkese örnek olabileceğimiz bir ortam oluşturabilmişizdir” ifadelerini kullandı.

“SAVAŞ MAĞDURU ÇOCUKLAR YUVALARINDAN KOPARILDI”

HAGEV Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Abdurrahman Üstün de mülteci çocukların yaşamış olduğu sıkıntılara vurgu yaparak, “Savaş mağduru çocuklar çeşitli sahalarda bu muhaceretleri boyunca ıstıraplar yaşayıp yuvalarından koparıldılar. Bizler de zaten fazlasıyla bu sıkıntılara maruz kalmış çocuklar için 200 aile ile birebir temas kurarak eğitim, topluma entegrasyon ve psikolojik sorunlar gibi konular başta olmak üzere çözümler üretmeye çalıştık. Alanında uzman kişilerle birlikte proje kapsamında bir çocuğun gelişimi için ne gerekiyorsa eğitim, spor, eğlence, sanat ve spor gibi alanlarda çalışmalar yaptık. Bizler gücümüzün yettiği kadarıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Aslında daha da çok şey yapılması lazım. Avrupa çok az sayıda mülteci alıyor. Bu yüzden daha özel çalışmalar yapabiliyorlar. Fakat Türk insanı bugün 3 milyonun üzerinde mülteciye hizmet veriyor. Bu yüzden doğal olarak taleplerimiz fazla bu yüzden işimiz hiç de kolay değil” diye konuştu.