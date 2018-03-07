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Mülteci kadınlardan 8 Mart için barış mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun ortaklığında çalışmalarını yürüten Kadın Sağlığı Danışma Merkezi (KDSM) tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar 8 Mart mesajlarını paylaştı.

Mülteci kadınlardan 8 Mart için barış mesajı

07 Mart 2018 11:08

Mülteci kadınlara Türkçe okur yazarlık sertifikası ve katılım belgesi verilen etkinlikte konuşan ESOGÜ Öğretim Üyesi KDSM Koordinatörü Doç. Dr. Figen Çalışkan ‘Dünya Kadın Günü’ne ilişkin “Burada farklı kültürlerle birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Evet şu an geçici bir problemin eşiğindeler, ama kadın güçlü olursa ailesini de güçlendirir. Onlara, 'Aile güçlü olursa toplumu da güçlendirir' dedik. Güçlü olan toplum da tabii ki güçlü bir ülkeyi gerektirir. Biz üniversite olarak bu hedefle gerek kendi akademisyenlerimiz gerekse buradaki kadınlarımızla ortaklaşa kadınca bir yol bularak geleceğimiz, çocuklarımız, ailelerimiz ve ülkemiz için birlikte çalışıyoruz”
Sertifikasını alan Iraklı Esma Mahmud ise coğrafyadaki savaş koşullarının özellikle kadınların eğitimini engellediğini vurgulayarak, “Herkes barış ister, herkes barışı sever. Biliyorsunuz çünkü savaş her şeyi yıktı, eğitimi yıktı. Savaş, adı üstünde yani ‘savaş’. Öğretim çok önemli . Öğretim bir deniz gibidir, sonu yoktur. Hep birlikte öğrenelim ve güçlenelim” ifadelerinde bulundu. 

Iraklı Şade Hadi ise, kadınları hep güçlü görmek istediğini belirterek, “İnşallah bütün Arap ülkelerinde savaş biter. Her yerde barış olur. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye’nin ve bize ve tüm Arap ülkelerine verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Ek olarak bizleri misafir ettikleri için Türk toplumuna da teşekkür ediyorum. Öncelikle 8 Mart’ı kutlarım. Benim dileğim kadın hep kültürlü olsun. Çocuklarını da kendilerini de eğitsinler. Bir tek Türkçe dersleri değil Arapça, İngilizce de bilsinler. Arapça zaten Kur’an dili. Kadınları hep güçlü görmek isterim” dedi.  

Barış Gençyılmaz - Oğuzhan Demir
 

Etiketler: mülteci

 

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