Mülteci öğrencilere uyum sürecinde ‘sanat’ desteği

Küçükçekmece Belediyesi, mülteci öğrencileri, sosyal ve kültürel uyumlarına katkı sağlamak ve eğitimlerine destek olmak amacıyla geleneksel sanatlar atölyesinde buluşturdu. Mülteci öğrencilere geleneksel sanatlar hakkında bilgi ve tecrübe edinecekleri bir program düzenleyen Küçükçekmece Belediyesinin etkinliğine; Toki Güneşpark Evleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan 30 mülteci öğrenci katıldı.

Uygulamalı sanat eğitimi

Suriye, Afganistan, Mısır ve Doğu Türkistan’dan gelen mülteci öğrenciler, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturulan ‘Usta ve Çırak’ isimli sergiyi Geleneksel Sanatlar Akademisi Yöneticisi Hakan Dağlı eşliğinde gezerek, bilgi aldı. Minyatür, ebru ve kaligrafi branşlarında atölye çalışmasına katılan öğrenciler, geleneksel sanatları uygulamalı olarak izleme imkanı da buldu.

"Bizim için büyük kazanç"

Geleneksel Sanatlar Akademisi Yöneticisi Hakan Dağlı, mülteci öğrencilere Türk geleneksel sanatlarını tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz burada ebru, kaligrafi ve minyatürün yapım aşamalarını da görecekler. Belki ilerde bu sanatlarda kendilerini geliştirecekler. Bu bizim için büyük bir kazançtır" diye konuştu.

"Uyum sürecine katkıda bulunmak istedik"

Toki Güneşpark Evleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Resim Öğretmeni Nursel Akkaymak, mülteci öğrencilerin zor günler geçirdiğine ve uyum süreci yaşadıklarına dikkat çektiği konuşmasında, "Öğrencilerimiz, ülke değişikliği, yeni bir ortam ve arkadaşlar arasında kendilerini var etmeye çalışıyorlar. Aslında amaç onlara bir ayna olmaktır. Onları biraz olsun motive etmenin yolunun öncelikle sanattan geçeceğine inanıyorum. Türk kültürünü en iyi sanat yoluyla tanırlar. Bizlere destek olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e ve GSA Yöneticisi Hakan Dağlı’ya teşekkür ederim" diye konuştu.

"Türkiye’ye geldikten sonra sanatla ilgilenmeye başladım"

Suriyeli mülteci öğrenci 16 yaşındaki Sidra Hammad, Türkiye’ye geldikten sonra sanatla ilgilenmeye başladığını söyleyerek, "Suriye’deki savaşta ağabeyimi kaybettim. Çok zor günler geçirdik. Türkiye’ye geldik. Hiç Türkçe bilmiyordum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim bana çok yardımcı oldu. Hat sanatıyla ilgilenmeye başladım. Buraya gelmeseydim belki Suriye’de okuluma bile devam edemeyecektim. Atölye çalışması bana katkı sağladı ve sanata biraz daha yakınlaştım. Hat sanatında kendimi geliştirmek istiyorum ve Türk Dili ve Edebiyatı okumayı hedefliyorum. Bizlere bu uyum sürecinde yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

"Türk sanatını tanımak istiyoruz"

Atölye çalışmasına katılan Afganistanlı Hadia Noovi isimli öğrenci bu tür çalışmalara katılmaktan mutlu olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye’ye Mısır’dan gelen Salma Khaled ise Türk sanatını tanımak istediğini dile getirerek, atölye çalışmasının arkadaşlarına ve kendisine büyük katkı sağladığına dikkat çekti.