Mülteciler ekonomiye kazandırılıyor

Girişimciler için, 100’ü aşkın ülkede, doğrudan satış alanında faaliyet gösteren Asya Kökenli QNET, mültecilerin ekonomiye katkı sağlamalarını destekleyerek birlikte çalıştığı bağımsız temsilciler arasına mültecileri de dahil etti.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün 2018 raporuna göre savaşlar nedeniyle ülkelerinden zorunlu göç eden mültecilerin sayısı 7,6 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturuyor. Küresel nüfusun 76 milyonu savaşlar nedeniyle evini terk etmek zorunda bırakıldı. Savaş ve yoksulluk nedeniyle ülkelerini terk eden mültecilerin sayısı ise modern tarihin zirvesine çıkarak, Türkiye nüfusuna yaklaştı.

Mültecilerin ekonomiye katkı sağlamasına destek veriyorlar

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’deki biyometrik verileriyle kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısını 3 milyon 589 bin 384 kişi olarak açıkladı. Bu kişilerin 1 milyon 947 bin 53’ü erkeklerden, 1 milyon 642 bin 331’i ise kadınlardan oluşuyor. Göç İdaresi tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı da paylaşıldı. Buna göre Mayıs 2018 tarihi itibarıyla 215 bin 665 kişi kamplarda yaşarken, 3 milyon 373 bin 719 kişi ise kamp dışında yaşıyor.

20 Haziran Dünya Mülteci Günü’nde QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik şöyle konuştu: “Zorunlu göç nedeniyle ülkemize gelen kişiler hayatlarını idame ettirip, ailelerine bakmak zorundalar. Ülkemize gelen göçmenler arasında çalışma konusunda istekli olanlar doğrudan satış sektörüne yöneliyor. Biz de sektörde faaliyet gösteren bir firma olarak ana dilleri Arapça olan ve Türkiye’de sayıları giderek artan mültecilerin kendi ayakları üzerinde durmalarına, ekonomiye katkı sağlamalarına destek oluyoruz. QNET Türkiye olarak birlikte çalıştığımız çok fazla Arapça konuşan bağımsız temsilcimiz var. Biz de onlar için müşteri hizmetleri birimimize Arapça bilen çalışma arkadaşları dahil ettik. Video, katalog ve broşürlerimize, resmi blog sayfamız www.qnetturkiye.blog ve web sitemiz olan www.qnetturkiye.com.tr adreslerimize Arapça dil seçeneklerini de ekledik.”