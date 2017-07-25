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Mülteciler tekneleri arızalanınca yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden insan tacirlerinin temin ettiği fiber bir tekne ile Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 23 kaçak yakalandı.

Mülteciler tekneleri arızalanınca yakalandı

25 Temmuz 2017 12:57

Edinilen bilgiye göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 mültecinin Sivrice mevkiinde bindirildikleri fiber teknenin motoru arıza yaptı. Göçmenler kendi imkanlarıyla motoru tamir etmeye çalışırken bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik kontrol botu KB 4305 kaçak göçmenleri tespit edip, operasyon yaptı. Yakalanan 23 Suriyeli botla Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. 14’ü çocuk, 4’ü kadın olan göçmenlere eşofman, ayakkabı, çorap, su, yiyecek ve hijyen paketleri dağıtılıp, giyinmeleri sağlandı. Kaçaklar kimlik tespitinin ardından Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Operasyonda ele geçen fiber tekne de Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu rıhtımına bağlandı. 

Bekir Erdinç


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