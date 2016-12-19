Yaşar Üniversitesi, ülkemizde yaşayan 3 milyona yakın kayıtlı Suriyeli başta olmak üzere sığınmacıların yüksek eğitime ulaşabilmesi için Kiron Platformu ile işbirliği anlaşması imzaladı. Kiron Açık Yüksek Eğitim Platformu, Almanya’da sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir grup genç girişimcinin, mültecilerin eğitim alabilmesi için başlattıkları bir proje. İnternet üzerinden çevrimiçi dersler sunarak eğitim veren ve mülteci üniversitesi olarak bilinen Kiron Platformu’nda 2 binden fazla öğrenci, Almanya, Fransa, Türkiye ve Ürdün’de 30’a yakın üniversitenin ve eğitim kurumunun akademik ortaklıkları sayesinde tamamen ücretsiz lisans eğitimi olanağına kavuşuyor. Öğrencilere temin edilen eğitim araç gereçleriyle 42 binden fazla mültecinin, eğitim hakkına bir nebze de olsa ulaşabilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü'nde bir araya gelen iki kurum yetkilileri sürekli eğitim merkezi kapsamında bir sertifika programı tasarlamayı kararlaştırdı. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile Kiron Kurucusu ve Genel Direktörü Markus Kreßler işbirliği protokolünü imzaladı.

Türkçe de öğrenecekler

Bu protokolle, dünyanın birçok üniversitesinin online derslerle katkı sağladığı bir havuzdan Türkiye’deki kayıtlı Suriyeliler ve sığınmacılar ders alabilecek. Yaşar Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezinde hazırladığı çeşitli dersleri, uzaktan eğitimle mültecilere açacak. Yabancılara uzaktan online eğitimle Türkçe öğretmek için tasarlanan ders içerikleri de bu işbirliği kapsamında sığınmacıların kullanımına açılacak. Böylece Türkiye’deki yüksek eğitim çağındaki 300 bin genç Suriyelinin yanı sıra diğer sığınmacılar da uzaktan eğitimle Türkçe öğrenme şansı bulacak. Yaşar Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla da programı başarıyla tamamlayanlara sertifika da verecek. Programa, Yaşar Üniversitesi UNESCO uluslararası göç kürsüsü akademik ve idari destek verecek.

Eğitimle iyileştirme

Kiron Kurucusu ve Genel Direktörü Markus Kreßler, “Dünyada mültecilerin yüzde 1’den azı, yükseköğrenime erişim hakkı bulabiliyor. Kiron, herkesin potansiyellerini yerine getirme ve eğitim yoluyla yaşam beklentilerini iyileştirme hakkına sahip olduğuna inancıyla ortaya çıktı. Mültecilerin eğitim erişiminde karşılaştıkları engellerin üstesinden gelebilmek için çalışıyoruz. Vizyonumuz, dünya çapında milyonlarca mülteciye, ücretsiz olarak akredite bir üniversite eğitimi alıp mezun olma fırsatı sağlamak. Kiron, mentorluk programı, eğitim merkezi ve kariyer hizmetleri gibi faaliyetlerle çevrimiçi dersleri çevrimdışı hizmetlerle tamamlıyor. Bu destek, insani korumaya muhtaç kişilerin aynı zamanda, karşı karşıya kaldıkları zorlukların üstesinden gelebilecekleri, diğer insanlarla tanışabilecekleri sosyal ve profesyonel bir ağ da sağlayacak” dedi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise “Her şeyden önce eğitim en temel insan hakkı. Üniversitemizde, Uluslararası Göç konusunun ele alındığı UNESCO kürsüsü bulunuyor. Türkiye’de bu alanda çalışma yapan ilk ve tek olan kürsü. Türkiye, göçmen ve sığınmacılara her zaman kapılarını açarak dünyaya örnek insani bir yaklaşım sergiliyor. Biz UNESCO kürsümüz ile göç temalı çalışmalar yürütürken insan odaklı bir yaklaşımla kalkınma ve refahın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle eğitim hakkına herkesin ulaşması için çalışıyoruz. Bu işbirliği de bu bakımdan çok önemli. İşbirliğini ilerleyen dönemlerde farklı projelerle de devam ettirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.