Mültecilere çelme takan Macar gazeteci beraat etti

Macaristan'da yüksek mahkeme, Eylül 2015'te Sırbistan sınırından Macaristan'a girişi sırasında oğlunu sırtında taşıyarak polislerden kaçmaya çalışan bir babaya çelme takan ve mülteci çocuğu tekmeleyen Macar gazeteci Petra Laszlo'ya verilen tecilli 3 yıllık hapis cezası kararını bozdu. Mahkeme, gazetecinin hakkında yöneltilen suçtan dolayı beraat etmesine karar verdi. Gazetecinin saldırganlıktan değil, sadece “kötü davranıştan dolayı” yargılanabileceğine hükmetti. Petra Laszlo, tekme attığı görüntüler internete yayıldıktan sonra televizyon kanalı olan N1TV'de işinden de kovulmuştu.

Gazetecinin mülteci babaya çelme taktığı görüntü büyük tepki toplamıştı. RTL muhabiri Stephan Richter'in çekip Twitter hesabında paylaştığı görüntülerde Laszlo, polisten kaçmaya çalışan babaya çelme takarak yere düşmesine neden olmuştu.