İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mültecilere çelme takan Macar gazeteci beraat etti

Mültecilere çelme takan Macar gazeteci beraat etti
Mültecilere çelme takan Macar gazeteci beraat etti

Macaristan-Sırbistan sınırından ülkeye girişi sırasında oğlunu sırtında taşıyarak polislerden kaçmaya çalışan bir babaya çelme takan ve mülteci çocuğu tekmeleyen Macar gazeteci Petra Laszlo beraat etti.

Macaristan'da yüksek mahkeme, Eylül 2015'te Sırbistan sınırından Macaristan'a girişi sırasında oğlunu sırtında taşıyarak polislerden kaçmaya çalışan bir babaya çelme takan ve mülteci çocuğu tekmeleyen Macar gazeteci Petra Laszlo'ya verilen tecilli 3 yıllık hapis cezası kararını bozdu. Mahkeme, gazetecinin hakkında yöneltilen suçtan dolayı beraat etmesine karar verdi. Gazetecinin saldırganlıktan değil, sadece “kötü davranıştan dolayı” yargılanabileceğine hükmetti. Petra Laszlo, tekme attığı görüntüler internete yayıldıktan sonra televizyon kanalı olan N1TV'de işinden de kovulmuştu.

Gazetecinin mülteci babaya çelme taktığı görüntü büyük tepki toplamıştı. RTL muhabiri Stephan Richter'in çekip Twitter hesabında paylaştığı görüntülerde Laszlo, polisten kaçmaya çalışan babaya çelme takarak yere düşmesine neden olmuştu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.