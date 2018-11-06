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Mültecileri taşıyan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Mültecileri taşıyan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Mültecileri taşıyan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yabancı uyruklu şahısların içinde bulunduğu otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi ölü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-110 karayolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Keşan istikametine seyreden Yavuz Tabana yönetimindeki CF 25228 Norveç plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu metrelerce yüksekten yolun altındaki menfeze düştü.

Kazada, Bangladeş uyruklu olduğu iddia edilen bir şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, Türk sürücü ve 4 yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Hüseyin Tayyar
 

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