Türkiye’den İngiltere’ye gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen transit yükü taşıyan H.K idaresindeki tırın üstünde üç kişi gören diğer tır sürücüleri, durumu polise haber vermişti. Olay yerine gelen polis ekipleri Gümrük muhafaza ekipleri ile birlikte tırı x-ray cihazından geçirip detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonunda ekipler, dorsede eşyaların arasında insan siluetine rastladı. Bunun üzerine dorseyi boşaltan ekipler 3 kişi ile karşılaştı.

Ekipler üzerlerinden kimlik çıkmayan şahısların ifadelerine başvurdu. İfadeleri sonucunda birinin Suriye uyruklu S.A.R. olduğu diğer ikisinin de Irak uyruklu H.W. ve H.M. olduğu öğrenildi. Şahıslar ve tır sürücüsü gözaltına altına alınırken, haklarında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Mültecilerin x- ray cihazındaki fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraf karesine yansıyan görüntülerinde, tırın içerisindeki siluetleri görülüyor.