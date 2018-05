“Multidisipliner yaklaşımlarla sigarayı bırakmak mümkün”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile Lapta Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Bağımlı Olma, Özgür Ol!” temalı sigara bırakma semineri, Lapta Yavuzlar Lisesi’nde gerçekleştirildi. Lapta Belediyesi çalışanları ile halkın katıldığı seminerde Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, nikotin bağımlılığı, sağlık üzerine etkileri ve bırakma yöntemleri hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

Hekimlerin en öncelikli görevinin hastalıkları teşhis ve tedavi etmek değil, “korumak” olduğunu belirten Prof. Dr. Füsun Yıldız, sigara bağımlılığından kurtarmaya yönelik tedavilerin çok önemli olduğunu ama bundan daha önemli olanın bağımlılığın başlamasının önünde yer alacak çalışmalar yapmak olduğunu vurguladı.

“Sigaraya başlama yaşı düştü”

Bütün vücuda zarar veren binlerce madde içeren sigaranın benzeri olmayan bir sağlık sorunu olduğunu ve 4 bin çeşit ağır kimyasal madde içerdiğini kaydeden Prof. Dr. Yıldız, sigaraya başlama yaşının dünya genelinde 15 yaş öncesi kadar düştüğüne dikkat çekti. Sigarayı deneyen her 4 çocuktan 3’ünün bağımlı olduğu acı gerçeği ile yüzyüze olduğumuzu belirten Yıldız, sigara içmenin bedelinin yıllar sonra sağlık bozulduğunda ödendiğini ve önümüzdeki 20 yılda sigaranın yol açtığı ölüm, ek hastalıklar ve ekonomik kayıpların ciddi boyutlarda olmaması için hemen şimdi sigaradan kurtulmamız gerektiğini söyledi.

“Pasif içiciler de sigaradan büyük zarar görüyor”

Sigara bağımlısı kişinin sadece kendisine değil, çevresine de büyük zarar verdiğini kaydeden Yıldız, tütün dumanının “Ana Akım” denen, sigara içicisinin soluduğu gazlar ve “Yan Akım” denen sigaranın yanan ucundan çıkan gazlar olarak ikiye ayrıldığını belirtti. Yan akımda zehirli kimyasalların daha fazla yer aldığını söyleyen Yıldız, bu nedenle pasif içicilerin de sigaradan büyük zararlar gördüğüne dikkat çekti.

Sigarayı bırakmanın vücuda etkileri nelerdir?

Sigara Bırakma Polikliniği’nin Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi bünyesinde halkın hizmetinde olduğunu da kaydeden Yıldız, dileyen tüm hastaların buraya başvurabileceğini ve yeni geliştirilen yaklaşımlarla tedavi olabileceklerini belirtti. Yıldız, sigarayı bıraktıktan sonra bedende gerçekleşen değişimleri ise şöyle sıraladı:

• 20 dakikada kan basıncı normale döner, eller-ayaklar ısınır.

• 8 saatte kan karbonmonoksit düzeyi normale iner.

• 48 saatte koku ve tat alma duyuları normalleşir.

• 3 ay sonra efor kapasitesi artar, öksürük-balgam azalır.

• 1 yıl sonra kalp krizi geçirme riski yüzde 50 azalır.

• 5 yıl sonra ağız, boğaz, özefagus kanser riski yüzde 50 azalır.

• 10 yıl sonra akciğer, mesane, böbrek, pankreas kanser riski azalır.

• 15 yıl sonra kalp krizi geçirme riski içmeyenlere eşitlenir.

Hastanın sigarayı bırakmasının her hekimin görevi olduğunu söyleyen Yıldız: “Hiç kuşku yoktur ki her hekim, göğüs hastalıkları uzmanı olsun ya da olmasın her hekim, mesleğinin kendisine yüklediği sorumlulukların bir gereği olarak tütün kontrolü mücadelesini hayatının bir parçası haline getirmelidir. Çünkü Hipokrat’tan bu yana “önce zarar vermeme” ilkesi hekimlik mesleğinin temel düsturu olmuştur” şeklinde konuştu.