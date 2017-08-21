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Mum Batik Sanatını Belçika’ya taşıdı

Tekstil sanatçısı Hüsnü Erhan Şanal’ın Belçika’da düzenlenen ‘Portreler’ sergisinde, ipek ve koton kumaş üzerine yapmış olduğu Mum Batik çalışmaları sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Mum Batik Sanatını Belçikaya taşıdı

21 Ağustos 2017 09:27

Belçika Vitc de Mixx Akademisi, geçtiğimiz günlerde İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı Öğr. Gör. Hüsnü Erhan Şanal’ın tekstil ürünlerinden gerçekleştirdiği sanat eserlerine ev sahipliği yaptı. Vitc de Mixx Akademisi’nde 1-10 Ağustos 2017 tarihlerinde organize edilen ‘Portreler’ sergisinde, tekstil sanatçısı Şanal’ın çalışmaları Türk ve Belçikalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hüsnü Erhan Şanal’ın ipek ve koton kumaş üzerine yapmış olduğu 100x80 ve 100x100 ölçülerindeki 8 adet ‘mum batik’ çalışmalarına yer verilen Portreler Sergisi, sanatseverler tarafından yoğun bir ilgi gördü. Sergiye Belçika’da yaşayan gurbetçilerin dışında, sanat ile ilgilenen çok sayıda Türk ve Belçikalı misafir katılım gösterdi.

Daha önce Altınokta Körler Derneği ve kanserli çocuklar yararına düzenlediği çok fazla sosyal sorumluluk amaçlı sergiler olduğunu belirten İAÜ Moda Tasarım Programı Öğr. Gör. Şanal, Osmanlı’ya 1800’lü yıllarda gelen, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş mumla yapılmış bir sanat dalı olan batiği yeniden canlandırmak amacında olduğuna vurgu yaparken, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen sergiyle batik sanatının gelecek nesillere aktarılması için çaba gösterdiğini söyledi.

Türkiye’de sosyal sorumluluk çerçevesinde birçok sergi düzenleyen tekstil sanatçısı Hüsnü Erhan Şanal, yurtdışındaki ilk sergisini Belçika’da düzenledi. Şanal’ın mum batik çalışmalarının yanı sıra, bir kara kalem ve bir yağlı boya sanatçısı ile birlikte oluşturulan karma sergide toplamda 30 eser, 10 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etiketler: Belçika, Hüsnü Erhan Şanal, İstanbul Aydın Üniversitesi, mum batik, mum batik sanatı, sergi


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