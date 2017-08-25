Mum ışığında çay içen vatandaşların ‘elektrik sıkıntısı’

Ödemiş ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde yaşanan su sorunu vatandaşları adeta canından bezdirdi. Su sorun ile mücadele eden ve sıkıntılarını dile getiren vatandaşlar, şimdi de elektrik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Mahallelerine yakın bir noktada yüksek gerilim hatlarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sabah 09.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesilince ve kimi zaman da gece geç saatlere kadar gelmeyince mahalleli çılgına döndü. Demircili Mahallesi Muhtarı Ülkü Coşkun, firmanın sık sık yaptığı elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.

Mum ışında çay servisi yapılıyor

Mahalle Muhtarı Ülkü Coşkun, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz günlerde meydana gelen su konusuyla mağduriyetimizi dile getirmiştik. Bu konuda suyun köyümüze gelmesi için konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Köyümüzde elektrikte de büyük sıkıntılarımız var; çünkü elektrik olmayınca köylülerimiz çeşitli mağduriyetler yaşamaktadır. Başta hayvanlar, elektrik olmayınca hayvanlar sağılamamakta. İşte kahvecilerimiz çağ dışı görüntülerle mum ışığında çay servisi yapmaya çalışmaktadır. Hangi çağda yaşıyoruz ki böyle görüntülere gebe kalıyoruz.”

“Köyümüzü satalım kurtulalım”

Demircili Mahallesi sakinlerinden olan İbrahim Koşar ise mahallerinde 4 yıldan beri su konusunda büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatarak, “Bu yetmiyormuş gibi bu sıkıntının üzerine bir de elektrik sıkıntısı eklendi. Bizler bu kadar sıkıntıya ne kadar dayanacağız. Çünkü burada su olmadığı gibi elektrikte olmayınca hayvanlarımızı da sağamıyoruz. Burada birçok işimizi elektrikle yaptığımız için birçok işlerimizden mağdur olmaya devam ediyoruz. Bizler de, burada su yok elektrik yok. O zaman köyümüzü de satalım kurtulalım” dedi.

“Sabrımız kalmadı”

Mahalle sakinlerinden Oktay Gacar da şöyle konuştu:

“Köyümüzde yaz aylarında su sıkıntının yanında elektrik kesintileri de ilave oldu. İnsanların bu kadar mağdur edilmesi asla hoş bir durum değil, bu yapılanlar insan haklarına aykırı olan olaylardır. Burada bu kadar belli bir nüfusa sahip olduğu kadar Ödemiş'e yaklaşık 7 kilometre gibi kısa bir mesafede olmamıza rağmen en çok mağduriyet yaşayan köylerin başında gelmeye başladık. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yaşadığımız su sıkıntısı ise Türkiye'nin gündemine oturan bir konu haline gelmişti. Bu konuda en kısa zamanda artık kalıcı çözümler bekliyoruz; çünkü burada artık bu köylünün sabrı falan kalmadı.”

Mustafa Nazif Harupçu



