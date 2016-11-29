Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Adalet Dumlu, 7 yıl önce ayrıldığı eşi tarafından oturdukları ev satılınca 3 çocuğuyla birlikte ortada kaldı. Evindeki elektrik ve suyu kesilen Adalet Dumlu, yaşamsal ihtiyaçlarının çoğunu komşularının yardımıyla karşılıyor. Yetkililerin kendisine yardım eli uzatmasını bekleyen Dumlu, çalışabileceği bir iş bulabilirse çocuklarını bu zor durumdan kurtarmak istediğini söyledi.

Mum ışığını eğlenceye çevirdiler

Dumlu'nun okula giden 7 yaşındaki Melek Naz, 13 yaşındaki Burak ve 17 yaşındaki Mehmet ismindeki çocukları ise hayatlarını mum ışığında sürdürüyor. Evde elektrik olmadığı için derslerini mum ışığında yapan çocuklar, ders aralarında ise yere koydukları mumların duvara yansıyan ışığıyla gölge oyunları oynuyor. Çocukların mahkum olduğu mum ışığı aynı zamanda onların tek eğlencesi.

"Evin satıldığını tebligatla öğrendim"

Çocuklarının banyosunu dahi kimi zaman komşusunda yaptırmak zorunda kaldığını aktaran Adalet Dumlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililerden yardım istedi. Eşinden 7 yıl önce boşandığını söyleyen Dumlu, eşinin 'Formalite evlilik yapacağım' diyerek kendisini kandırdığını söyledi. Eski eşinin aynı zamanda akrabası olduğunu söyleyen Dumlu, "'Tekrar resmi nikahımı sana vereceğim' dedi. Ben de inandım. Akrabamdır, beni kandırmaz dedim. 'Nafaka bir şey isteme. Orada ne yapıyorsam sizin için yapacağım' dedi. İnandım. Kızım 40'ındayken kundaktaki bir çocuğu bir anne bırakamaz. Evimin satıldığını bir tebligatla öğrendim. Tekrar tebligatın nereden geldiğini gittim sordum soruşturdum Noter'den bilgi aldım. Onun avukatının peşine düştüm. Bana neden söylemediklerini sordum. Başıma ne geldiyse cahilliğimden geldi. İyi niyetimden geldi" dedi.

Fitre ve zekatlarla geçiniyor

Fitre ve zekatlarla geçimini sağladığını söyleyen Dumlu, 17 yaşındaki oğlu Mehmet'in yaz tatillerinde çalışarak ailesine destek olduğunu belirterek, "Fitre zekatlarla geçiniyorum. Çocuğum yaz tatillerinde ezildi. Haftalığı 25 liraya çalıştı. Çarşılardan yürüyerek geliyordum. Allah razı olsun devletin bir çocuk parasıyla elektriğimi suyumu onunla karşılıyordum hiç yoktan iyidir. Büyükşehir Belediyesi'nden bir erzak yardımı alıyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe yazdım belediyenin evlerine girmek için. Valiliğe, kaymakamlıklara gittim" dedi.

"Çocuklarım yarının büyük adamı olsun"

Ev sahibinin elektrikleri kapattığını sözlerine ekleyen Dumlu, "Geçen cuma elektriklerim kapanmış Gittim sordum. Borçtan dolayı değil ev sahibim kapatmış. Ev sahibini aradım o da elektriği açmayacağını başımın çaresine bakmamı söyledi. Çaresizim. Çocuklarını bırakan bir anne değilim. Cumhurbaşkanının ellerinden öperim. Onu çok seviyorum. Emine Erdoğan o kadar Manisa'ya geldi çok istedim onu görmeyi. Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanımız annelerin halini anlar. Ben çocuğumu bırakan bir anne olsaydım çoktan çocuğumu bırakırdım. Ben onları çok seviyorum. O çocuklarımın eli kalem tutsun yarının adamı olsun. Ben de bir anneyim. O çocuklarımın eli iş tutmasın kalem tutsun. Yarının büyük adamı olsun. Benim hayatım gençliğim her şeyim onlara feda olsun. Kıyafetlerimi komşuların makinesine atıyorum" diye konuştu.

"Zor ama alıştık"

Dumlu'nın çocukları 7 yaşındaki Melek Naz ve 13 yaşındaki Burak ise mahkum oldukları karanlığa alıştıklarını söyledi. Melek Naz derslerini mum ışığında çalışmak zorunda kaldığını söylerken abisi 13 yaşındaki Burak ise "Okuldan geldiğimde hemen ders çalışıyorum. Akşamları da kardeşimle gölge oyunları oynuyoruz. Zor oluyor ama biraz alıştık. Bize bir ev versinler bu evden çıkalım" dedi.

Dumlu ailesi şimdi yetkililerden gelecek yardım elini bekliyor.

Aykut Yeniçağ - Önder Aydın