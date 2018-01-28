Münbiç nerede ve önemi nedir ? Münbiç operasyonu son durum ne ?

TSK Zeytin Dalı Harekâtı ile başarılı bir şekilde Suriye'yi adım adım teröristlerden temizliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da yaptığı konuşma sırasında Afrin'den sonra rotanın Menbiç olduğunu duyurdu. Peki Münbiç nerede?, Menbiç ya da Menbij nerededir? Menbiç Türkiye için neden önemli? gibi tüm aklınıza takılan tüm soruların cevapları bu haberimizde.

MÜNBİÇ NEREDE YER ALIYOR ?

Menbic, Halep ilinde Fırat nehrinin 30 km batısında bulunan bir şehir. Osmanlı Devletinin son döneminde Halep Vilayetinde bir kaza idi ve 93 Harbinden sonra bölgeye Çerkesler yerleştirilmişti. Halep İli'ndeki önemli Türkmen yerleşim birimleri arasındadır. Suriye’nin kuzeyinde yer alan Münbiç kenti, Türkiye’ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor.

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ NEDİR ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin hedeflerini şöyle tarif etti:

"Terörden arındırılmış güvenli bölge diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz bu olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehdit altında. Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli." Erdoğan Ağustos ayında da ayrıca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonların "DAEŞ , PKK ve YPG tehdit olmaktan çıkana kadar" devam edeceğini söylemişti.

MÜNBİÇ OPERASYONU SON DURUM NE ?

Başbakan Binali Yıldırım, Münbiç operasyonu ile ilgili daha önce yaptığı bir açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İstanbul’da medya temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım, harekatın gerekçesinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu anlattı, Kilis'e düşen roketleri hatırlattı. Yıldırım, harekatın 4 safhada yapılacağını da belirtti. Harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını aktaran Yıldırım, ABD’den an itibariyle muhalif bir tutum olmadığını, İran’ın harekata karşı çıkmadığını ancak bazı endişelerini belirttiğini söyledi. Yıldırım, Rusya ve İran üzerinde Suriye rejimine de bilgi verildiğini ekledi.

Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu anlatan Başbakan, bölgenin yerleşik tüm terör örgütlerinden temizleneceğini, bu konuda kararlılığın tam olduğunu anlattı. Harekatın Münbiç’le devam edip etmeyeceği konusunda yorum yapmayan Başbakan, “ABD’nin bir sözü var, bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi.

Suriye’nin kuzeyinde yer alan Münbiç kenti, Türkiye’ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor.