Suriye'de savaşan önemli isimlerden Ebû Hattab, Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'ya yönelik muhtemel bir operasyon için sahada 30 bin savaşçının hazır olduğunu, Türkiye öncülüğünde başlayacak böyle bir harekât ile tüm bu şehirlerin terörden arındırılabileceğini söyledi. 2011 yılında şehid komutan Abdülkadir Salih ile birlikte Liva Tevhid Tugayı'nı kuran Ebû Hattab, rejim, DAEŞ ve PYD'ye karşı savaşını kendi komutasındaki 'el-Saffa İslami' grubu ile sürdürüyor. Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başladığı 24 Ağustos günü Suriye'de yeni bir sürecin başladığını anlatan Hattab, Azez, Cerablus, Aktarin ve Dabık zaferleri sonrası el-Bab'ın da yakında özgür beldeler arasına gireceğini söyledi.

AŞİRET DESTEĞİYLE 70 BİNE ÇIKABİLİR

El-Bab'ın DAEŞ işgalinden kurtarılması sonrası öncelikli hedeflerinin Tel Abyad, Münbiç ve Rakka olacağını kaydeden Ebû Hattab, bu amaç için 30 bin kişilik bir askeri güç teşkil edebileceklerini ve Suriye PKK'sından temizlenecek bu bölgelerin tıpkı 2011-2012 döneminde olduğu gibi yeniden gerçek sahiplerine dönebileceğini kaydetti. “Türkiye öncülüğünde başlayacak yeni dalga operasyonla Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'yı 3 ay içerisinde teröristlerden temizleyebiliriz” diyen Hatta, kısa vadede toparlanacak 30 bin kişilik gücün daha da büyüyebileceğini anlattı. Hattab, “Birkaç gün gibi bir sürede 30 bin savaşçı bu operasyon için hazır hale getirilebilir. Şayet Türkiye Rakka, Haseke ve Deyr Zor gibi illerde aşiret liderleriyle görüşürse bu rakam 65-70 bini çok rahat bulur” açıklaması yaptı. Hattab, şunları söyledi:

ABD KAOSA SÜRÜKLÜYOR

“Zaten DAEŞ ve PYD'nin bu bölgelerde varlığını sona erdirmek için ihtiyacımız olan sayı maksimum 30 bin askerdir. Ancak bu savaş PYD ve DAEŞ'ten ibaret değil. Toplanan güç, Esed'e karşı yeniden atağa geçmemizi ve her iki terör örgütünden sonra Haseke, Deyr Zor ve Rakka çevresinin de Esed ve müttefiki olan Şii terör gruplardan temizlemizi sağlar. Muhalif güçler olarak PYD ile savaşımız kaçınılmaz. Buna kesin olarak inanıyoruz. Ancak bu konuda ABD iyi niyetli değil. Washington'un PYD ısrarı bölgeyi büyük bir belirsizliğe ve kaosa sürüklüyor.”

Sadece Türkiye'ye güveniriz

“Suriye'nin kuzeyinde bin askerimle birlikte vatanımızın özgürlüğü için bize ağabeylik eden Türkiye'nin desteğiyle istiklal mücadelesi veriyoruz” diyen el-Saffa İslami grubu lideri Ebû Hattab, karar verilmesi halinde toplayabileceği 30 bin kişilik güçle ilk etapta Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'yı teröristlerden temizleyeceklerini belirtiyor. Hattab, “Türkiye ile ilişkimiz artık kader ortaklığından bile öte bir boyut kazandı ve gerçek manada yalnızca Türkiye'nin dostluğuna güveniyoruz” şeklinde konuşuyor.

Yeni Şafak gazetesi