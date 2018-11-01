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Münbiç'te ortak devriye başladı

Münbiç'te ortak devriye başladı
Münbiç'te ortak devriye başladı

Milli Savunma Bakanlığı Türk ve ABD askerlerinin Münbiç’te ortak devriyeye başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam etmekte olan faaliyetler, 'Münbiç Yol Haritası' ve 'Güvenlik Prensipleri' çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda müşterek birleşik devriyelerin icrasına 1 Kasım 2018'de saat 15.53 itibariyle başlanmıştır. Devriyeler Münbiç Yol Haritası'nda belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir" denildi. 

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