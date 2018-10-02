Münbiç'te ortak devriye için ABD ile Türkiye eğitime başladı

ABD Savunma Bakanı Mattis, iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olmasına rağmen ABD ile Türkiye'nin Münbiç'te ortak devriye görevi için eğitime başladığını söyledi.

Haziran ayında yapılan anlaşma gereğince Türk ve ABD askerleri Münbiç'te halen ayrı ayrı devriye görevi sürdürüyor. İki ülkenin Münbiç'te ortak devriye görevi yürütmesi için eğitim çalışmalarını başlatmasının son adım olduğu kaydedildi.

Türkiye geçen ay ortak Münbiç'te ortak devriye hizmeti için eğitim faaliyetlerinin yakında başlayacağını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, Paris'te bir grup haberciye yaptığı açıklamada, “Halen eğitim sürdürülüyor. Eğitimin nasıl gittiğini görmek durumundayız. Ortak devriyelerin zamanında başlamasına inanmak için bütün şartlar mevcut” dedi.

Mattis, ABD'nin halen eğitimcilerle çalıştığını, ortak devriyelerin devreye girmesinden önce Türk askerleri ile ortak eğitim yapılacağını söyledi.

Eğitimin Türkiye'de yapılacağı kaydedildi.