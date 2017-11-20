Münir Karaloğlu: 'Spor turizminden daha çok pay almak istiyoruz'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Yüksek İstişare Konseyi toplantısında İHA’ya konuştu. Antalya için çok önemli olan konseyin İbradı ilçesine bağlı Ormana köyünde bulunan Ormana Active tesislerinde gerçekleşmesini isteyen Karaloğlu, Akseki ve İbradı’daki çalışmaları da yerinde takip etti. Konseyi topladıklarını ifade ederek söze başlayan Karaloğlu, “Kamu görevlileri, STK’lar ve iş dünyasından insanlarla bir araya geliyoruz. Ayın ilk haftasında Antalya’da herhangi bir yerde toplanırız ve şehrin genel sorunlarını tartışıp çözümler üretiriz. Bir toplantımızda artık bu toplantıları Antalya merkezde değil başka ilçelerde de yapalım dedik. İlk toplantımız oldu Antalya merkezinin dışında. Akseki-İbradı’da bulunan Ormana bölgesinde yaptık. Sabah 9 buçukta yola çıktık, şu anda akşam 19 ve hala bölgedeyiz” dedi.

“Bölgede artık altyapı da var, konaklama imkanı da”

Akseki-İbradı bölgesinde turizmi geliştirmek istediklerini söyleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Sarıhacılar bölgesine geldik. Bizim Akseki belediyemize ciddi desteğimiz oldu. Sarıhacılar ile Akseki arasında geçmişte kervanların kullandığı bir yol var. Geçmişin otobanı. Burayı 3.5 KM yürüyerek gezdik. Aksike’de belediyemizin oluşturduğu kent müzesini gezdik, yeni bir restoranın da açılışını yaptık. Sonrasında da Ormana’ya geldik. Ormana, eko turizmin, kırsal turizmin en güzel örneklerinden birisi. İçinde bulunduğumuz tesiste toplantımızı yaptık. Bölgedeki hareketliliği nasıl artırabileceğimizi konuştuk. Sahildeki turizmi, Torosların zirvesine ve arkasına nasıl aktaracağımızı konuştuk. Bu bölgede muhteşem bir kültür var, muhteşem bir mimari var, çok kadim bir medeniyet var, Yörük ve Türkmen kültürü var. Bu bölgeden istifade edemedik. Çünkü altyapı yoktu. Yollar yoktu, suyu yoktu, ulaşılamıyordu. Şimdi yollar çok iyi olmuş, altyapı var. Kalma imkanı, yatak imkanı sunan tesisler de var artık bölgede” ifadelerini kullandı.

“Bölgenin bundan sonraki gelişimi daha iyi olacak”

Bölge insanının yaptığı yatırımlara dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, “Sarıhacılar’da Mustafa Bey, hem otel yapmış, hem Yörük kültürünü gösteren müze açmış. Ormana’da da Aydın bey bu tesisi kurmuş, hem restoranı var hem konaklamak için odaları var. Artık bölgenin altyapısı da, sahildeki turizmi Torosların arkasına aktarma noktasında gelişmeye başladı. Özellikle günü birlik turların buraya yoğunlaşmasını arzu ediyoruz ve bunun için buradayız. İnşallah bölgenin bundan sonraki görümünü, bundan öncekinden çok daha iyi olacak” dedi. Bölgenin altyapısının geliştiğini ifade eden Karaloğlu, “Hükümetimizin en büyük desteği altyapı. Özellikle ulaşım konusunda çok büyük yatırımlar var. Gembos Ovası’ndan Manavgat’a inen yolumuz, demir kapı tünellerimiz devam ediyor. Akseki üzerinden Seydişehir ve Konya’ya bağlayan yollarımızda bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor. Bunlar tamamlandığında bölge yeni yollarla sahile de çok yakınlaşmış olacak, İç Anadolu’ya da yakınlaşmış olacak. Onun için bölgenin geleceği inşallah iyi olacak” açıklamasında bulundu.

“Spor turizminden daha çok pay alacağız”

Spor turizminin Antalya için çok önemli bir segment olduğunu sözlerine ekleyen Vali Münir Karaloğlu, “Antalya, özellikle takımların kış kamplarında önemli bir pay alıyordu. Geçen sene biraz duraksama olmuştu ama bu sene çok sayıda, Ortadoğu’dan, Rusya’dan, Avrupa’dan çok sayıda takım yine kamplarını Antalya’da yapacak. Şu anda rezervasyonları var. Öyle otellerimiz var ki, tek başına 300-350 takım alan otellerimiz var. Bu da kış aylarının geçen seneye göre daha iyi geçeceğinin işaretleri bizim için. Ama Antalya’nın spor turizminden daha fazla pay alması gerekiyor. İmkanlarımız var, tesislerimiz var, otellerimizde çok kaliteli futbol sahalarımız, tenis kortlarımız, gol sahalarımız var. Antalya’daki golf sahaları, dünya çapında. Geçen hafta Turkish Airlines Open turnuvası tamamlandı. Teniste geçen sene ilk kez Antalya Open’ı yaptık, bu sene inşallah 2018’de 2.’sini yapacağız. Bütün bu organizasyonlarla spor turizminden de Antalya daha çok pay almak istediğini deklare ediyor. Bu konuda çalışmalarımız var, sektörün çalışmaları var, Turizm Bakanlığı’nın destekleri var. İnşallah gelecekte spor turizminden de daha çok pay alacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş