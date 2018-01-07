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Münir Özkul son kez sahnede

93 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenleniyor.

Münir Özkul son kez sahnede

07 Ocak 2018 11:50
Münir Özkul son kez sahnede - Tıkla İzle

Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yeşilçam’ın efsane ismi Münir Özkul, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Oynadığı Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve birçok karakterle gönüllerde yer bulan Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenleniyor. 200’den fazla filmde rol alan usta sanatçı için düzenlenen törene çok sayıda sanatçı, aile yakını ve sevenleri katıldı. Tören öncesi konuşan Münir Özkul’un eşi Umman Özkul gözyaşlarını tutamadı. Özkul, “Çok üzgünüm, hep yanımda olmasını istiyordum ama. Tesellim, çok sıkıntıları vardı, o sıkıntılardan kurtulduğu için” dedi.

Münir Özkul’un eski eşi Suna Selen de törene katılarak Umman Özkul’a destek oldu. Suna Selen, “Türk Tiyatrosu için çok önemli bir isimdi. Çok değerli bir sanatçımızdı. Şunu da söyleyeyim böyle bir melekle beraber olduğu için şanslıydı. Aslında Umman Hanım hepimizin şansıydı. Hepimiz biliyoruz ne kadar yaşamını uzattığını, iyi baktığını” ifadelerini kullandı.

"Biz alaylı olarak geldik sinemaya ve onların yanında çok şeyler öğrendik”

Hababam Sınıfı filminde "Bacaksız" lakaplı öğrenciyi oynayan Tuncay Akça, Özkul’un üzerinde çok emeği olduğunu belirterek, ”Böyle bir yerde duygu olmaz. Hepimizin başı sağ olsun. Sinemanın ve tiyatronun başı sağ olsun. Benim sinemaya gelmemde temeli olan bir insan. Bizi buraya getiren bir insan, hocamızdı. Biz alaylı olarak geldik sinemaya ve onların yanında çok şeyler öğrendik” diye konuştu.

"Bütün Türkiye'ye örnek olmuş bir insan”

Münir Özkul ile birlikte çok sayıda filmde rol alan ve "Hayta İsmail" olarak akıllara kazınan Ahmet Arıman ise, ”Sözün bittiği yer derler ya şuan öyleyiz. Fakat geçmişe bakmak lazım. Türk sinemasına can veren bir oyuncu. Sadece bizim Mahmut Hocamız değil. Yıllar önce çektiği filmlerle de adını duyurmuş. Onun oğlu olduk kaç defa filmlerde. Bütün Türkiye'ye örnek olmuş bir insan” şeklinde konuştu.

Hasibe Karadağ - Mehmet Başa - Murat Ergin
 

Etiketler: münir özkul

 

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