Munzur, 130 kilometrede 1 lira 43 kuruş yakıyor

TÜBİTAK tarafından 27 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düzenlenecek olan Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında Munzur Üniversitesi’ni temsil edecek olan “Munzur” isimli elektrikli aracın test sürüşü için tören düzenlendi. Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisliği öğretim üyeleri nezaretinde 10 öğrenciden oluşan Tekno Endüstriyel Takımı tarafından 1 yıllık araştırma ve 4 aylık laboratuvar çalışması sonucu aracın tamamlandığı belirtildi.

Mühendislik Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, “İnşallah bundan sonraki süreçte üniversitemiz sadece elektrikli araç projesinde değil, diğer AR-GE projelerinde de ülkemize, üniversitemize ve dünyaya katkılar vermeye devam edecektir” dedi.

130 kilometre yolu 1 lira 43 kuruşa gidiyor

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bilgin Zengin ise; “Munzur Üniversitesi olarak bizlerinde bu yarışlara katılmamızdaki temel amacımız, alternatif enerjili araçlar geliştirerek hem ülkemizde hem de şehrimizde yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bir farkındalık oluşturmaktır. Üniversitemiz laboratuvarlarında üretmiş olduğumuz Munzur isimli aracımız, ismini üniversitemizden ve Tunceli'nin sembolü olan Munzur nehrimizden almaktadır. Munzur adlı aracımız yaklaşık 1 yıllık bir araştırmadan ve 4 aylık bir laboratuvar çalışması sonunda üretilmiştir. Aracımızda üniversitemizin renkleri olan turkuaz, altın ve beyaz renkler kullanılmıştır. Aracımız 280 santimetre uzunluğunda, 146 santimetre genişliğinde ve 137 santim yüksekliğinde olup iki kişiliktir. Kaportası kompozit malzemeden yapılmıştır. Aracın motoru 1 kw gücünde olup nominal akım değeri 17 amperdir. Bataryamız 3 bin 182 watt kapasiteli olup, yaklaşık 3 ile 4 saat arasında dolmaktadır. Tek şarj ile 130 kilometre yol alan aracımız, bu süre içinde ortalama 1.43 liralık enerji harcamaktadır. Aracımızın Toplam ağırlığı yaklaşık 290 kilogramdır” diye bilgi verdi.

"Atölyede uyuyunca böyle bir çıkarabiliyormuşuz"

Projede yer elan Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Özgür Önaç," Gerçekten tam bir ekip ruhu olması gerekiyor, 3-5 kişinin yapabileceği bir şey değil. Sağlam bir ekip olması gerekiyor ki böyle bir çalışma çıkarılabilsin. Gece gündüz, hiçbir şekilde tartışmadan, birbirimizin kabini kırmadan, birbirimize sıkıntılı sözler söylemeden, büyük bir emek göstererek hallettik. İlk başta bu kadar iyi bir şey çıkarabileceğimizden endişeliydik. Ama çabalayınca, emek gösterince, gerekirse atölyede yerde uyuyunca böyle bir şey çıkarabiliyormuşuz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile törene katılanlar elektrikli araçla üniversite içinde test sürüşü gerçekleştirdi.

Ercan Topaç

