Munzur’da 'Gondol' dönemi

200 bin metrekare peyzaj düzenlemesi yapılan Munzur Çayı üzerinde gondol turları düzenlenmeye başlandı. Valilik ve belediye tarafından satın alınan ve hizmet vermeye başlayan gondollara vatandaşların yanı sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de binerek gezinti yaptı.

Gondolların hizmet vermeye başlamasına ilişkin açıklamada bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “11 ay önce Tunceli Valiliği ve belediye başkanlığı görevine başladığımızda Munzur Nehri’nin kenarı kötü durumdaydı. Biz de bu süreçte hayal olan Munzur Nehri kenarındaki 200 bin metrekare peyzaj alanı olan, iskelesi, yüzme platformu, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, yüzme havuzları olan vatandaşlarımızın çoluğuyla çocuğuyla hoşça vakit geçirebileceği mekanları kısa sürede yerel imkanları kullanarak başta Cumhurbaşkanımızın katkısını alarak hükümetimizin büyük desteğiyle güzel hale getirdik. Tunceli’de ilk kez beş gün süren Rafting Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şimdi de Munzur’da gondollarımız, gezi teknemiz geldi. Artık Venedik’e gitmeye gerek yok. Vatandaşlarımız gelip Tunceli’de gondol sefası yapsınlar. Tuncelimizin güzelliklerini doyasıya yaşasınlar. Tunceli artık huzur şehri. Vatandaşlarımız, esnaflarımız, yöre insanımız çok memnun. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstermeye çalışıyoruz” dedi.

"TUNCELİ ESKİ TUNCELİ DEĞİL"

Güvenlik güçlerinin terörle mücadeleyi mükemmel şekilde sürdürdüğünü kaydeden Sonel, “Biz de devlet olarak bütün birimler olarak devletimizin şefkatini, sıcaklığını yöre insanına gösteriyoruz. Çocuğundan dedesine, ninesine kadar sırtımızda taşıyoruz. Artık dışarıdan gelen misafirlerimiz biz Tunceli’yi böyle bilmiyorduk diyorlar. Çok güzel bir yer diyorlar. Hakikaten öyle. Huzur var şu an. Otellerimizde doluluk oranı çok yüksek. Vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye, yaşamaya davet ediyoruz. Tunceli eski Tunceli değil. Çiçek gibi oluyor. Çocuğundan yaşlısına kadar herkeste memnuniyet var. Şu kısa sürede yıllardır konuşulan fakat bir türlü faaliyete geçmeyen projelerin kısa sürede faaliyete geçmesi insanları mutlu ediyor. Biz de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"BURASI DERSİM BEACH"

Gondollara binilen alanın aynı zamanda halk plajı olacağını ifade eden Sonel, “Buraya ’Dersim Beach’ dedik. Burada deniz kumumuz, şezlonglarımız, yüzme platformları, iskeleler vatandaşlarımıza açık olacak. Can güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız bu hizmetlerden ücretsiz şekilde faydalanacaklar” diyerek sözlerini tamamladı.

Hayatında ilk kez gondola bindiğini belirten yöre sakinlerinden Ozan Yıldız ise, “Artık Venedik’e gitmeye gerek yok. Tunceli’de bunu rahatça yapabiliyoruz. Bu kadarını düşünmemiştik. Bu yapılanlar hayal edilenden öteye. Herkesin gelip bu keyfi yaşamasını istiyorum. Emeği geçen herkese başta sayın valimiz olmak üzere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Sonel ile gondola binen Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice de, "55 yaşındayım hayatımda ilk kez gondola bindim. Malum ilimiz hep terörle anılmış. Dışarıdaki algısı kötü. Ancak artık ilimizin gondollarla, turizmle anılmasını istiyoruz. Gerçekten mutluluk verici. Bütün hemşehrilerimiz gelip bundan istifade etsinler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.