Muradiye Şelalesi kısmen dondu!

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi'nin bir bölümünü buza çevirdi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle kendisini görmeye gelenleri hayran bıraktıran Muradiye Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.

Doğu Ekspresi ile Kars'a yolculuk yapan 4 üniversite öğrencisi, ziyaretlerini İshak Paşa Sarayı ve Muradiye Şelalesi ziyaretiyle sürdürdü. Kısmen donan şelale karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen üniversite öğrencileri, “Doğuyu tanıtmak için İstanbul’dan trenle Ankara’ya, oradan da Doğu Ekspresi ile Kars’a geldik. Yol boyunca çok güzel manzaralar ve tarihi yerlerle karşılaştık. Çıldır Gölü, Ani Harabeleri’ni ve o tarihi yerleri de gördük. Arkadaşlarımız Doğu Anadolu’ya gelmekte korktuklarını söylüyorlardı, biz bu gezimizdeki görüntüleri kendilerine gönderdiğimizde ise, korkulacak bir şeyin olmadığını onlarda öğrenmiş oldular. Bazı arkadaşlarımız bize kendilerinin de böyle bir geziye çıkacaklarını söylediler, biz de çok mutlu olduk. Bizim de amacımız buydu, yani Doğu’yu tanıtmaktı. Kars’tan sonra Ağrı’ya geçtik, İshak Paşa Sarayı’na gittik ve her şey çok güzeldi. Şimdi de Van’a geldik, Muradiye Şelalesi muhteşem bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde Doğu’yu tanıtmaya çalışıyoruz, umarım herkese faydalı oluruz” dediler.

Seracettin Seçkin

