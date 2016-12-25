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Muradiye Şelalesi tamamen dondu

Van’da etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle Muradiye Şelalesi tamamen dondu.

Muradiye Şelalesi tamamen dondu

25 Aralık 2016 14:04

Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle tamamen dondu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çeken Muradiye Şelalesi, kışın buzla kaplanıp Pamukkale’deki travertenleri andıran görüntüsüyle yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Ziyaretçilerden Cengiz Yaşar, Muradiye Şelalesi'nin eşi bulunmaz güzellikte olduğunu söyledi. Yazın şelale ve çevresinin farklı bir güzellikte olduğunu belirten Yaşar, kışın beyaza bürünen şelalenin Pamukkale'deki travertenlere benzediğini ifade etti.

Seracettin Seçkin

Etiketler: muradiye şelalesi


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