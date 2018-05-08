Muradiye’de 8,5 ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi

Van'da 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla jandarma ekipleri denetimlerini gece gündüz sürdürüyor. Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri karadan ve göl kıyısında kaçak balık avlayanlara karşı 7/24 nöbet tutuyor. Ekipler, yol kontrollerinde durdurdukları araçlarda da arama yapıyor. Yapılan aramalarda 49 D 4245 plakalı araçta, Van Gölü'nde kaçak avlanılan toplam 7 ton inci kefali balığı ele geçirilirken, kaçak balık avlayanlara 10 bin 253 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yalındüz Mahalle sınırları içerisinde dere yatağının kenar çuvallarla bırakılan 1 ton 500 kilogram inci kefali balığına da el konuldu.

Seracettin Seçkin

