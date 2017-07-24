Murat 124 sevdalıları Başkent’in saklı cenneti Çamlıdere'de buluştu

Ankara’ya 95 kilometre uzaklıktaki Çamlıdere, hem şehre yakın oluşu hem de şehir kalabalığından uzakta oluşuyla gezilecek güzel yerlerden birisi haline geliyor. İlçede çok sayıda tarihi yer ve müze bulunuyor. Türkiye’nin ilk Doğa ve Hayvan Müzesi, Çamlıdere Kültür Evi, Terazi ve Tartı Müzesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Aluçdağı Milli Parkı'nın da bulunduğu ilçeyi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlar ziyaret ediyor. Murat 124 severler de bu doğa ortamında bir kamp gerçekleştirdi.

Çocuklar eğlendi, aileler dinlendi

Çamlıdere Belediyesi ve Klasik Otomobiller Murat 124 Sevdası Derneği'nin ortaklaşa organize ettiği, “Çamlıdere Murat 124 Kampı” Aluçdağı Milli Parkı'nda yapıldı. Murat 124 sevdalıları, her model klasiklerle kampta buluştu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen aileler kaynaşırken, çocuklar da oyun oynayıp eğlendi. Kimileri hamak kurup doğanın tadını dinlenerek çıkardı, kimi gençler de o hamağı ağaca bağlayıp file yaparak, voleybol oynadı. 7’den 70’e herkesin bir araya geldiği kampta gerçekleştirilen halat yarışı da renkli görüntülere sahne oldu. Mangal keyfinin ardından Çamlıdere'yi klasik araçlarla konvoy halinde gezen aileler ilçede bulunan tarihi yerleri de ziyaret etti. 2014 yılında kurulmuş olan kulübün çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiğini aktaran, Murat 124 Sevdası Fun Club Başkanı Sinan Demir, Aluçdağı Milli Parkı’nın bu yıl gerçekleştirdikleri ikinci kamp olduğunu belirterek, “Biz tamamen facebook üzerinden tanışmış ve 16 bin üyeye sahip bir kulübüz. Bugün burada Türkiye’nin farklı şehirlerinden yaklaşık 50 araçlık bir aile kampı düzenledik. Çeşitli aktiviteler yapıyoruz, oyunlar oynadık, kamp ateşi yaktık, saz çaldık ve çok güzel bir etkileşim oldu. Kampın ardından ilçede bulunan Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerini yine klasik araçlarla konvoy halinde ziyaret edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Kampta bulunan aileler ise hafta sonunu değerlendirmek için parkın çok güzel bir yer olduğunu ifade etti. Klasik arabaların üzerine çıkıp oturan minikler de burada güneşlendiler.

Şeyh Ali Semerkandi Türbesi

Çamlıdere, Osmanlı kültürünü yansıtırken birçok müze ve değerli yapılara ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de ilçedeki büyük evliyalardan Hazreti Ömer’in torunlarından Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin türbesi ve müzesi. Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin ilçeye geldiği dönemdeki Çamlıdere’den görüntüler sunan ve halkın yaşam tarzını sergileyen müzede, yerel halkın yaşam tarzına ve kültürüne dair izler de bulunuyor. Bal mumu heykellerden yapılmış olan yöre insanın esnaf görüntüleri, yoğurtçu babadan sokak satıcısına, sokak berberinden marangozuna, yorgancıdan semerciye kadar dönemin esnaflarının günlük yaşantısını sunuyor. Türbeyi de ziyaret amaçlı gelen turistler dualar ederek ayrılıyor.

Adaletin simgesi "Terazi Müzesi"

Terazi ve Tartı Müzesi hakkında bilgi veren Belediye yetkilisi Sefa Tursun, bu müzenin Türkiye ve dünyadaki tek terazi müzesi olduğuna değinerek, “Osmanlı dönemine ve Cumhuriyet dönemine ait terazi ve tartıları sergilediğimiz bu müzede; dirhemler, okkalar, kilolar, bebek tartıları ve manav tartıları yer alıyor. Birçok insan bize neden terazi müzesi açıldığını soruyor. Malumunuz Şeyh Ali Semerkandi bu topraklarda yatmaktadır ve kendisi adalet denilince aklımıza gelen Hazreti Ömer’in dördüncü kuşaktan torunudur. Adaletin simgesi de terazi olduğundan, biz de o mübarek torunun yattığı topraklara terazi müzesi şarttır diyerek, Belediye Başkanımız Caner Can’ın öncülüğünde hareket ettik ve bu müzeyi açtık. Bütün misafirlerimize ücretsizdir” şeklinde konuştu.

Doğa ve Hayvan Müzesi çocukların ilgisini çekiyor

Çamlıdere’nin Doğa ve Hayvan Müzesi Türkiye’de bir ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Çamlıdere coğrafyası ve bu coğrafya üzerinde yaşayan yabani hayvanların doğal ölümler sonucu veya hayvanat bahçelerindeki ölümler sonucunda belediye tarafından toplanmasıyla hazırlanan müze, yaban hayvanlarının doğa içerisindeki yaşam biçimlerini sergiliyor. İçerisinde yüz farklı çeşit hayvanın bulunduğu müzede özel ses sistemi efektleri kullanılarak hayvanların doğa içerisindeki seslerini duyabiliyorsunuz. Bu müze özellikle çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Müzeyi gezen aileler, çok beğendiklerini ve herkesin görmelerini tavsiye ettiklerini belirtti.

Yağmur Yıldız