Murat 124 sevdalısı Recep amca bir otomobili daha restore etti

Gençliğinden bu yana halk arasında 'Hacı Murat' olarak bilinen Murat 124'den başka otomobile binmeyen Recep Gürlü, ilerleyen yaşına rağmen sevdasını devam ettiriyor. Hurdaya gitmek üzere olan Murat 124'leri bakıma alan Gürlü, gözü gibi baktığı otomobilleri fabrikadan çıktığı günlere çeviriyor. Gençliğinden bu yana onlarca otomobili bu şekilde yeniden trafiğe çıkaran Gürlü, hobiden de öte gördüğü uğraşı ile mutlu bir şekilde zaman geçirdiğini kaydetti.

"Trafiğe çıkarınca herkes beğendi"

Murat marka otomobillere 1975'den bu yana bir merakının oluştuğunu belirten Recep Gürlü, 5. aracı almak istediğini söyledi. Trafiğe çıkardığı otomobillerin herkes tarafından beğenildiğini kaydeden Gürlü, "2 aydır aracımda çok fazla bir masraf olamamasına rağmen orijinal haline getirmek için uğraştık. Bütün aksamlarını, nikelaj aksamları olsun hepsini kendimiz söktük. Kaportası ve döşemesi olarak hepsini yeniden dizayn ettik. Bu araçlara 1975'den beri bir merakım vardır. Murat 124'leri çok seviyorum. Son yaptığım aracın da aksesuarlarını oğlum Serhat Gürlü ile bulduk. Aracı aktif hale getirdik. Bu aracı aldığımızda yaşlı olduğu için kapının önüne koyulmuştu. Bu aracı satın alıp restore ettik. Ardından trafiğe çıkarttık. Trafiğe çıkarınca herkes beğendi. Bizden görenler de kapılarının önünde duran arabaları restore ettirerek trafiğe çıkarttı. Bizde buna öncülük etmiş olduk. Bende bu araçlardan 4 tane var. Buna rağmen doyamıyorum. 5. almayı istiyorum. Bu araç maviydi ve ben bunu beyaza çevirdim. Döşemeler siyahtı, kırmızıya çevirdim. Jantları ile beraber orijinal hale tekrar getirdim" dedi.

"15 bin lirayı geçen bir masraf yaptım"

Zamanının büyük çoğunluğunu otomobiller ile geçirdiğini fakat hanımının kıskanmadığını ve kendisine destek çıktığını ifade eden Gürlü, sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Bu aracıma aldığımdan bu yana yaklaşık 15 bin lirayı geçen bir masraf yaptım. Daha eksikliklerim ve yapacaklarım var. Bu uğraşı ve bana zevk veriyor. Beni hayatta tutuyor ve hayata bağlıyor. Hanım kıskanmıyor, bana destekçi oluyor. O da seviyor, çünkü biz evlendiğimiz yıllarda bu araçlar vardı. Onunla tanışmaya ve görüşmeye de bu araçla gitmiştim. O zaten beni bu araçla tanıdı. 42 senedir o da meraklı, 5. aracımı da Murat 131 yani 124'den sonra çıkmıştı, inşallah onu almak istiyorum. İlerleyen zamanlarda onu da bu şekilde restore etmek istiyorum."

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Kadir Arslan