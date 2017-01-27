Çin'in Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz Anayasa değişikliğini öngören referandum öncesi sosyal medya üzerinde başlayan ‘Evet’ kampanyasına katılarak "Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" sözlerini içeren videosunu paylaştı. Ünlü şarkıcı Murat Boz’da Burak Yılmaz’ın çağrısı üzerine sosyal medya üzerinden kendisi çektiği ve "Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir sen de var mısın?" sözlerini içeren video paylaştı.

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir itirazımız yok”

Kdz. Ereğli ilçesinde doğup büyüyen ünlü şarkıcı Murat Boz’un bu paylaşımına sinirlenen hemşehrisi CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise kendisini hayırsız evlat olmakla suçladı. Konuşmasında anayasa referandumunu eleştiren Demirtaş “Türkiye’nin 93 yıllık rejimi değiştirebilecek bir anayasa değişikliğini referanduma götürme kararı aldı meclis. Anayasalar tabi ki değiştirilebilir, kutsal metinler değillerdir. Ancak, Anayasalar toplumsal mutabakatla ve uzlaşmayla gerçekleşir. MHP’nin küçük bir desteği ile bir anda Türkiye’nin gündemine geldi ve bu anayasa taslağı halktan gizlenerek geçirilmeye çalışıldı. Dolayısıyla bu toplumsal mutabakatla gelen bir anayasa teklifi değil. Millet meclisini tabelaya dönüştüren, milletvekillerini bankamatik memuru haline getiren, hiçbir işlevi olmayan kurum haline getiren bir teklif bu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir itirazımız yok. Milletimizden onay alan herkes bu yetkilere sahip olacak. Ama Allah geçinden versin Sayın Erdoğan’da bir fani. O’da bir gün hak vaki bulacak. Ondan sonra ne olacak? Burada bizim eleştirdiğimiz kişi değil, Sayın Erdoğan değil. Biz sistemi ve rejim değişikliğini eleştiriyoruz” dedi.

Murat Boz’a ‘Hayırsız evlat’ suçlaması

Kdz. Ereğlili Murat Boz’un anayasa değişikliği teklifini desteklemesine tepki gösteren CHP Milletvekili Demirtaş, kendisini hayırsız evlat olmakla suçladı. Demirtaş konuşmasında “Şimdi böylesine önemli bir değişiklik konuşulurken sanat ve spor dünyasından bazı sporcu ve sanatçılar ‘Evet’ oyu vereceklerini açıkladılar. Bunlardan biriside bizim Ereğlili hemşehrimiz Murat Boz. Kendisini başarılı, tüm Türkiye’ye kendisini kabul ettirmiş sevilen bir sanatçı. Fakat ailesine baktığımızda Murat Boz’un babası sosyal demokrat, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir baba. Annesine baktığımızda; öğretmen bir anne. Bu güne kadar binlerce cumhuriyetçi, Atatürkçü, demokrasiye bağlı öğrenciler yetiştirmiş bir anne. Böyle bir anne ve babanın evladının biz ‘Hayır’ demesini beklerken ‘Evet’ oyu vereceğini açıklaması Ereğli’deki hemşehrilerinin tepkisine neden oldu. Bizimde tepkimize neden oldu. Çünkü binlerce cumhuriyetçi, Atatürkçü, demokrasiye bağlı öğrenciler yetiştiren bir annenin evladının da bu yönde hareket etmesini beklerdik. Anladığımız kadarıyla Murat Boz, AK Partili belediyelerden iş alabilmek, iktidar yandaşı televizyonlarda yer alabilmek için böyle bir şeyi kabul ediyor. Kendisinin ‘Hain evlat’ demek istemiyorum, bu yanlış olur ama hayırsız evlat olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir anne ve babanın çocuğunun hayırsız evlat olduğunu düşünüyoruz. Hemşehrileri olarak kendisine hayırlı bir evlat olmasını tavsiye ediyoruz. Kendisi inşallah bu kararından vazgeçer ve döner. Atatürk Cumhuriyeti’ne, demokrasiye ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine sahip çıkar diye düşünüyorum. Buradan sizin vasıtanızla Murat Boz’a sesleniyorum; inşallah kendisi hayırlı bir evlat olur” dedi.

Çaturoğlu “Murat Boz’u tebrik ediyorum”

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise anayasa değişikliği referandumuna destek veren şarkıcı Murat Boz’a Ereğli’den hiçbir tepki olmadığını belirterek, kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Çaturoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada “Referandumda evet diyenler de olacaktır, hayır diyenlerde olacaktır. Fakat bizim büyük bir ekseriyetin evet diyeceğini düşünüyoruz. Biz hiçbir zaman hayır diyenleri antidemokratlıkla, satılmışlıkla suçlamadık. Şimdi burada mevkidaşım Ünal Demirtaş’ın değerlendirmelerine katılmadığımı beyan etmek isterim. İnsanlar ister sanatçı, ister sporcu, isterse sıradan vatandaşlarımız olsun istedikleri düşünceyi demokratik kurallar içerisinde istedikleri şekilde beyan etmekte hürdürler. Murat Boz kardeşimiz kanaattini ‘Evet’ yönünde kullanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Daha güçlü, ayakları daha sağlam yere basan bir Türkiye için bunu benimsemiştir. Evet dediği için maalesef linç kampanyalarına uğramıştır. Ben öncelikle kendisini hayırsız evlat olmakla suçlayanlara demokrat olmalarına davet ediyorum. Bu insanların kendilerini ifade ettikleri görüşleridir. Mahalle baskısının ne kadar güçlü olduğunu da burada görüyoruz. Hep karşı tarafı mahalle baskısı yapmakla suçlayanların bu tür şeylerle nasıl mahalle baskısı yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bir insanın evet demesi onun demokratlığını ortaya koyarken onu ihanetle, satılmışlıkla veya hayırlı evlat olmadığını söyleyenlerin ne kadar demokrat olmadıklarını gösteren bir durumdur” dedi.