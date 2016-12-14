Sanatçı Murat Boz’un başrolünü oynadığı ve 23 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Dönerse Senindir' adlı sinema filminde, hemşirelik mesleğini rencide edici, gerçekle ilgisi olmayan sahnelere yer verildiği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkan Yardımcısı Ozan Ağzıballı, canını dişine takarak, bu hizmeti sunan hemşireleri rencide edildiğini söyledi. Bir meslek grubunu rencide edici, incitici, cinsel anlamda ön plana çıkaran görüntülere yer verilmesini büyük bir aymazlık ve hadsizlik olarak niteleyen Ağzıballı, “Yüzbinlerce hemşire adına buradan sesleniyoruz: Öncelikle filmde bu tür görüntülerin yer almasından dolayı yapımcı ve yönetmen başta olmak üzere, yetkili konumdaki herkesi kınıyoruz. Çağrımız; sinema filminden bu sahnelerin çıkarılması, aslına uygun olarak, gerçeğe eş değer sahnelerle tekrar çekilerek gösterime gidilmesidir. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Sayın Recep Akdağ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Dr. Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’dan konuya ilgi göstermelerini, mesleğin onuruna sahip çıkılmasını, rencide edilmesine izin verilmemesini istiyoruz.” Dedi.

“HEMŞİRELERİMİZE BÜYÜK BİR SAYGISIZLIKTIR”

Sağlık çalışanlarının her türlü zorluk altında, kendi hayatından, ailesinden fedakarlık yaparak büyük bir özveri ile görev yaptığını hatırlatan Başkan Yardımcısı Ağzıballı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurdumuzun en ücra köşelerine, kar-kış demeden gerekirse yolları açarak giden, can kurtaran bu insanlar için ne yapılsa azdır. Sağlık hizmeti, salt bir meslekten öte, özveri gerektiren bir iştir. Sağlık çalışanları, şiddetle mücadele ederken, bir de bu şekilde rencide edilmeleri; özellikle hemşirelerimize büyük bir saygısızlıktır. Çağrımızı tekrarlıyoruz; filmin o sahneleri yeniden aslına uygun çekilmelidir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız, Sağlık Bakanımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızdan bu onur kırıcı, rencide edici film konusunda gerekli müdahalede bulunmaya davet ediyoruz. Ancak, filmin yapımcıları, bu sahnelerde ısrarcı olmaları halinde, Kültür ve Turizm Bakanımız Prof. Dr. Sayın Nabi Avcı’dan; hemşirelik mesleğine ve onuruna sahip çıkarak filmin bu şekilde gösterime girmesine izin vermemesini talep ediyoruz. Başta Murat Boz olmak üzere, söz konusu filmin yapımcı ve yönetmenini de hemşirelerden derhal özür dilemelidir.”

Ü. Murat Yalçın