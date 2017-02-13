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Murat Bozoğlu ve Kemal Bozoğlu'na 7 yıl hapis

Boz Grup’un patronları Murat Bozoğlu ve kardeşi Kemal Bozoğlu Vakıfbank’tan alınan toplam 29 milyon 888 bin 600 TL kredi ile ilgili olarak nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından toplam 7 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 62 milyon 267 bin 900 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Murat Bozoğlu ve Kemal Bozoğluna 7 yıl hapis

13 Şubat 2017 10:37

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki en büyük otellerden biri olan Cratos’un sahipleri ve Boz Grup’un patronları Murat Bozoğlu ve kardeşi Kemal Bozoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki kardeşi, Vakıfbank’tan alınan toplam 29 milyon 888 bin 600 TL kredi ile ilgili olarak nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından toplam 7 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 62 milyon 267 bin 900 TL adli para cezasına çarptırdı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan davada sanık kardeşlerin, İSKİ adına düzenlenen sahte temlik teyit yazıları kullanılarak kefil sıfatıyla sözleşme imzalayıp, 3 firmaya Vakıfbank AŞ tarafından açılmaması gereken toplam 29 milyon 888 bin 600 TL kredinin verilmesini sağladıkları belirtildi.

6’şar yıl 3’er ay hapis

Mahkeme, ayrıca sanıklardan Uytaş Şirketi finans bölümü sorumlusu İrfan Usta ve 2006-2012 yılları arasında Uytaş Şirketi yetkilisi Serkan Öktem’e de nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından toplam 6’şar yıl 3’er ay hapis ve toplam 32 milyon 168 bin 520 TL’şer adli para cezası verdi. Ayrıca yargılanan 7 şüpheli ile ilgili olarak da beraat kararı verildi.

Serdar Kulaksız - Gazete Habertürk

Etiketler: Boz Grup, Murat Bozoğlu


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