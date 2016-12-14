Murat Boz'un son filmi 'Dönerse Senindir' filminde mini etekli hemşirelerin Boz'a müdahale ettiği sahneler, sağlık çalışanlarının tepkisine yol açtı. İlk tepkiyi gösteren Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Kutsal olan mesleğimize yapılan bu hadsizlik, bu saygısızlık kabul edilecek bir durum değildir. Herkesi ve her kesimi haddini bilmeye davet ediyorum. Sanatın bu olmadığı ve sanatçılığa da yakışmayan bu hadsizliği de kabul etmeyeceğiz. Bu zamana kadar vicdanla, merhametle yapılan hemşirelik mesleği sanatın da sanatçıların da oyuncağı değildir. Böyle sanatı da kabul etmiyoruz" dedi.

Yıldırım, "Sağlık çalışanları olarak bu görüntülerden dolayı özür bekliyor ve bu görüntülerin kaldırılmasını istiyoruz. Hemşirelik mesleği kutsaldır. Obje değildir. Herkes haddini bilsin" diye konuştu.

“Onur kırıcı”

Türk Sağlık-Sen Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin de hemşirelik mesleğinin zorluğunu, çalışma şartlarını bilmeyen kişilerin hemşirelerin onurunu zedelemeye ve mesleğe zarar vermeye hakkının olmadığını söyledi. Yasemin Zengin, filmin gösterime girmemesi gerektiğinin altını çizerek, “Hemşireleri küçük düşürmeye, toplum önünde imaj zedelemeye kimsenin hakkı yoktur. Onurlu bir mesleği icra eden hemşirelerimizin çalışma şartları herkesçe bilinirken nasıl giyindikleri, neler yaptıkları, hastaya nasıl bakım sağladıkları ortadadır. Sırtından ter akana kadar çalıştıkları, aile ve sosyal hayatlarından ödün verdikleri, hastaya bakım hizmeti verirken insanüstü bir gayret sarf ettikleri, alın terleri ve emeklerinin karşılığını dahi alamazken hastalardan güler yüzlerini eksik etmedikleri görmezden gelinip bir sinema filmine konu edilirken çizilen imaj onur kırıcıdır. Hemşire meslektaşlarımız bu sahnelerde meslek onurundan uzak bir cinsel obje olarak görüntülere yansımış ve bu bizleri son derece üzmüştür. Filmde yer alan ve hemşire meslektaşlarımızın onurunu kıran bu görüntüler derhal ortadan kaldırılmalı ve film gösterime girmemelidir. Bu bağlamda Murat Boz ve film ekibi de tüm sağlık çalışanları ve özellikle de hemşire meslektaşlarımızdan özür dilemelidir. Şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.

“Fantezi objesi olarak kullanılıyor"

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ise konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:

"Bu tür reklam, klip ve senaryolar ile kutsal hemşirelik mesleğinin onurunu zedelemektedir. Hemşireleri bu tür senaryolarda küçük düşürmek, halkın gözünde de imajını zedelemektedir. Hemşirelik ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini korumak, geliştirmek ve hasta olduğunda iyileştirmek amacına yönelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve disiplini olarak tanımlanmaktadır. Bu kutsal mesleği icra ederken bazen bir anne şefkatiyle, bazen bir evlat merhametiyle hastalara kusursuz hizmet veren değerli hemşirelerimize yapılan bu paylaşımları kınıyoruz. Medyada yıllardır süregelen reklamlarda, klip ve dizilerde hemşirelerin fantezi objesi olarak kullanılmaktadır ve bu objeler mesleğin imajını zedelemektedir. Hemşirelik mesleğinde kepin kalktığını bile bilmeyen zihniyetler senaryolarda hemşireliği fantezi objesi olarak kullanmaktadır. Hemşireliğin saygınlığını düşüren bu tür olayları şiddetle kınıyorum. 10 gün sonra yayına girecek olan Dönerse Senindir filmindeki hemşire sahnelerin kaldırılmasını talep ediyoruz."