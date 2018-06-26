Murat Çiftçi: 'Peşinat ödemeden faizsiz ev sahibi olunabilecek'

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, ev sahibi olmak isteyip mevcut şartlarda bunu başaramayan aileler için başlattıkları kampanya hakkında önemli bilgiler verdi. Çiftçi, Birevim’in tasarrufa dayalı tamamen faizsiz ev alma yöntemlerinden bahsederek, “Bir ev sahibi olmak isteyip, mevcut şartlarda bunu başaramayan veya başarmakta zorlanan aileler Birevim’in kampanyasıyla birlikte peşinat ve faiz ödemeden ev sahibi olabilecek. Ev alırken yaşanan en büyük zorluklardan olan peşinat ve faiz sıkıntısı son buluyor. Farklı yöntemleriyle her gelir grubuna uygun alternatifler sunan şirketimizi vatandaşların küçük küçük taksitlerle, peşinat vermeden ve ara ödeme yapmadan ev alma hayallerinin gerçekleşmesini sağlıyor. Ev sahibi olmak isteyen bir kişi, faiz ya da adı her ne olursa olsun evin değerinin üzerinde bir fark ödemek istemiyorsa bunun çözümünü tasarrufa dayalı tamamen faizsiz ev alma yöntemlerinde bulabiliyor ve önemlisi bu yöntemler; peşinatsız ve küçük taksitlerle ev sahibi olmanın yolunu açıyor” dedi.

“Peşinatsız da ev sahibi olabilirsiniz”

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların öncelikleri arasında kiradan kurtulup kendi evine taşınmak olduğunun altını çizen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Türkiye şartlarında bunun sadece iki yolu olduğunu bunların da; peşin para ya da kredi kullanarak ev sahibi olmaktan geçtiğini söyledi.

Bu noktada kredi kullanamayanlara ve peşinat sıkıntısı çekenlere çözüm sunduklarını söyleyen Çiftçi, "Evinizi kredi kullanıp borçlanarak üstelik yüksek faizler ödeyerek almak yerine, Birevim’in tasarrufa dayalı tamamen faizsiz yöntemleriyle hiç fark ödemeden kolaylıkla alabilirsiniz. Böylelikle evinizi hiç fark ödemeden aldığınız için ucuza mal etmiş olursunuz. Hem faiz olmadığı için hem de 480 kişiye kadar oluşturulan tasarruf programlarıyla her ailenin bütçesine uygun taksit seçenekleri sayesinde kolaylıkla ev sahibi olabilirsiniz. Peşinatsız da ev sahibi olabilirsiniz. İstediğiniz yerden beğendiğiniz bir evi yeni veya ikinci el alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Ev sahibi olmak isteyenlerin teslim tarihi açısından iki farklı yöntemden yararlanabilir"

Ev sahibi olmak isteyenlerin teslim tarihi açısından iki farklı yöntemden yararlanabildiğini sözlerine ekleyen Çiftçi, "İlk yöntemde (Sıra Tespitli Yöntemler) ev sahibi olmak isteyen kişilere evlerini teslim ederken kullandığı uygulama ‘sıralama’dır. Birevim’de evlerin hemen teslimi yok demek yanlış olacağı gibi, herkesin evinin hemen teslim edildiği söylemi de yanlış olur. 100 kişinin ev sahibi olmak istediğini düşünelim. Bu 100 kişi ilk aydan başlayarak sırayla ev sahibi olurlar. 100 kişinin tamamı uygulamış olduğumuz yöntemlerle ortalama 50 ay içerisinde ev sahibi olmuş olur. Bir diğer yöntemde ise ev sahibi olmak isteyen bir kişi alacağı evin değerini belirledikten sonra bütçesine göre aylık ödeyeceği taksiti, varsa peşinatı, varsa ara ödemesini belirleyerek teslim tarihini kendisi belirleyebilmektedir. Görüldüğü üzere evinizi, tasarrufa dayalı tamamen faizsiz bir yöntemle almak sizi büyük bir faiz yükünden kurtaracaktır. O halde şunun kararını vermek gerekir. Borçlanarak, kiradan kurtulup kendi evinize hemen taşınıp, bir ev alıp neredeyse iki ev parası ödemek mi? Tasarruf yaparak, hiç fark ödemeden, yapılan sıralama neticesinde belirlenen tarihte ev sahibi olup kiradan kurtulmak mı? Karar sizin” diye konuştu.