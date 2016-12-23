CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında "parti kurallarına aykırı hareket ettiği" gerekçesiyle "geçici ihraç talebiyle" YDK'ya sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar için karar verildi. YDK Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantının ardından yazılı açıklama yapan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Ali Hikmet Akıllı, "Yüksek Disiplin Kurulu; 23 Aralık 2016 günlü toplantı sonucunda disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın 'uyarma' cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.
Goncagül Özcan - Pelin Üzek - Fatih Erdoğan