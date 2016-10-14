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Murat Hazinedar'ın 'Geçici çıkarma cezası' istemiyle disipline sevkine ilişkin ilginç neden

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın "Geçici çıkarma cezası" istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin yazı ortaya çıktı.

Murat Hazinedarın Geçici çıkarma cezası istemiyle disipline sevkine ilişkin ilginç neden

14 Ekim 2016 09:47

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, dün yaptığı açıklamada Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın disipline sevk edilmesi kararının alındığını söyleyerek, "CHP Türkiye için hukuk derken bunu boşlukta kalmış bir kavram olarak söylemiyor. Detaylarına girmek doğru olmaz" demişti. Belgede Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın "Geçici çıkarma cezası" istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevkinin, CHP Milletvekilleri İlhan Cihaner, Aykut Erdoğdu ve PM Üyesi Mehmet Ali Çelebi'ye aşağılayıcı hakaret içeren sözler gerekçesiyle olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, dün yaptığı basın açıklamasında Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın disipline sevk edilmesi kararının alındığını söylemişti. Basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine Böke, "Detaylarına girmek doğru olmaz. CHP, Türkiye için hukuk derken bunu boşlukta kalmış bir kavram olarak söylemiyor. Kendi içinde de hukuku işleten bir parti" diye cevaplamıştı.
Böke'nin bu sözlerinin ardından disipline sevk nedeni merak konusu olurken, Başkan Hazinedar'ın "Geçici çıkarma cezası" istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilme nedeni ortaya çıktı. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır imzalı belgede, "Sayın Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanı, 03 Ekim 2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı'nda yaptığınız konuşmada Parti Meclis Üyesi-İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Parti Meclisi üyesi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Parti Meclisi üyesi Mehmet Ali Çelebi hakkında aşağılayıcı hakaret içeren sözler söylemeniz sebebiyle, CHP Tüzüğü'nün (70/B-d) maddesine göre 'geçici çıkarma cezası' istemiyle, CHP Tüzüğü'nün 68/B bendi uyarınca, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmenize, Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu'nun 13 Ekim 2016 tarihli toplantısında karar verilmiştir" denildi. 

Etiketler: murat hazinedar


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