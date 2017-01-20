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Murat Karayalçın: Rejim değişikliği olsa ne olur

Eski başbakan yardımcılarından Murat Karayalçın, “Rejim değişikliği olsa ne olur, sistem değişikliği olsa ne olur?” dedi.

Murat Karayalçın: Rejim değişikliği olsa ne olur

20 Ocak 2017 15:30

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, CHP binasında basın açıklaması yapan Murat Karayalçın, anayasa değişikliği konusundaki tartışmaları değerlendirerek, “Bu çok tartışılıyor. Rejim değişikliği değildir, sistem değişikliğidir deniyor. Ya da sistem değişikliği değil, rejim değişikliği ifadesi kullanılıyor. Bunlardan birine çok büyük bir önem yükleniyor da, sisteme mi yükleniyor; rejim sözcüğüne, kavramına mı önem yükleniyor? Bu ikisinin tanımı ayrıca yapılmamış olduğu için karışıyor. Rejim değişikliği olsa ne olur, sistem değişikliği olsa ne olur? Bu kötü bir şey. Bu Türkiye için olumlu bir sonuç getirmeyecek. Halkımız için olumlu bir sonuç getirmeyecek” dedi.

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın anayasa değişiklik paketi görüşmeleri sırasında kendisini kürsüye kelepçelemesi olayına da temas eden Murat Karayalçın, “ABD Temsilciler Meclisi'nde değil ama, Senato’da o da bir engelle kurumu var. Görüşülmekte olan konu gündemden çekilene kadar bir senatör çıkıp üç gün konuşabiliyor ya da gücü ne kadar yetiyorsa kesintisiz. Onların iç tüzüğünde 20 dakika ile sınırlı tutma diye bir şey yok. Bir gün, iki gün, üç gün konuşuyor ya da kendisini kürsüye zincirliyor. Anlaşılan oradaki kadın milletvekillerinin çıkıp kendisini kürsüye bağlayanı dövme gibi bir gelenek yok. O yüzden de dokunamıyorlar. Bunun parlamenter bir engelleme yöntemi olduğu gerçeği dünyanın her tarafında biliniyor. Aylin Hanım bunu ilk defa yaptı. Böyle bir tekniği ilk defa kullandı” diye konuştu. 

Etiketler: murat karayalçın


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