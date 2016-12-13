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Murat Karayılan ve Duran Kalkan için yakalama kararı

Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi olayı ile alakalı başlattığı soruşturma kapsamında, PKK'ın üst düzey yöneticisi olan Murat Karayılan ve Duran Kalkan için yakalama kararı verdi.

Murat Karayılan ve Duran Kalkan için yakalama kararı

13 Aralık 2016 21:40

Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 10 Kasım 2016 tarihinde, Mardin'in Derik ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütü içerisinde yönetici konumunda olan Cemal kod adlı Murat Karayılan ve Duran Kalkan hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği, Murat Karayılan hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme', 'yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer biyolojik kimyasal silah kullanarak öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarırken, yine aynı mahkeme Duran Kalkan hakkında ise 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer biyolojik kimyasal silah kullanarak öldürme' suçlarından yakalama emri çıkartıldı.? 

Neriman Çelebi

Etiketler: Duran Kalkan, Mardin 1 Sulh Ceza Hakimliği, Murat Karayılan, yakalama kararı


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