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Murat Nehri’nde kaybolan nişanlı kızın cesedi bulundu

Muş'ta yün yıkamak için Murat Nehri'ne giden ve burada akıntıya kapılarak kaybolan nişanlı kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Murat Nehrinde kaybolan nişanlı kızın cesedi bulundu

03 Ağustos 2017 18:03

Merkeze bağlı Muratgören köyünde çeyizi için alınan yünü yıkamak üzere ailesiyle birlikte Murat Nehri'ne giden Kübra Toksun (22) ve amcasının kızı Değer Toksun, suya kapılan yünü almak için nehre atladı. Genç kızlardan Değer Toksun akrabaları tarafından kurtarılırken, Kübra Toksun ise suda kayboldu. Olay yerine çağrılan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ve köylüler sonuç alamayınca, Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Van'dan dalgıç ekip istendi. Bölgeye gelen dalgıçlar yaklaşık 2 saat boyunca yaptıkları aramalarda sonuç alamayınca, bu defa köylüler de suda arama çalışmasına katıldı.

Hayvanlarla arama yapıldı

Geçmiş yıllarda benzer bir olayda büyükbaş hayvanları nehre sokarak ceset çıkartan köylüler, yine aynı yönteme başvurdu. Olay yerine getirtilen büyükbaş hayvan sürüsü, genç kızların düştüğü bölgede nehre sokuldu. Suyu dalgalandırarak genç kızın cesedini bulmak isteyen köylüler, uzun süre hayvanlarla nehirde arama yaptı. Daha önce benzer durumla karşılaştıklarını söyleyen Mehmet Arslan isimli vatandaş, "Kaç yıl önce böyle bir olay oldu ve davarları suya bırakmıştık. O zaman cenazeyi bulmuştuk. Bugün de denedik ama bir sonuç alamadık" dedi.

Dalgıçlar genç kızın cesedini buldu

Tatvan ve Van'dan gelen dalgıç ekipler, hayvanların sudan çıkartılmasının ardından tekrar arama çalışmasına başladı. Genç kız suya düştüğü bölgeden yaklaşık 300 metre ileride dalgıçlar tarafından bulundu. Bir ay sonra düğünü yapılacak olan nişanlı kızın cesedi Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Nejdet Armağan
 

Etiketler: murat nehri


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