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Murat Sabuncu kimdir? (Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyonlar sonrasında Genel Yayın Yönetmeni olan Murat Sabuncu gözaltına alındı. Peki Murat Sabuncu kimdir? Tüm detaylar haberimizde...

Murat Sabuncu kimdir? (Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

31 Ekim 2016 11:04

Murat Sabuncu, bu sabah Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyon doğrultusunda gözaltına alındı. Can Dündar’ın istifasından sonra Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni olan Murat Sabuncu ve Güray Öz gözaltına alınırken gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın evinde arama yapıldığı öğrenildi. Peki Murat Sabuncu kimdir?

MURAT SABUNCU KİMDİR?

Meslek hayatında Milliyet gazetesinin Ekonomi Servisi'ni yöneten Murat Sabuncu, Tempo Dergisi ve Fortune Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. Murat Sabuncu, SKY Türk 360 TMSF'ye devredilmeden önce önce haftalık ve günlük programlar yaptı. OHAL devam ettiği sürece Türkiye’ye dönmeme kararı alan Can Dündar'ın ayrılmasıyla boşalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine gazetenin Genel Yayın Koordinatörü olan Murat Sabuncu getirildi.


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