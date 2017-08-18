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Murat Şimşek İnegölspor'da

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor, Alanyaspor'dan stoper Murat Şimşek ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Murat Şimşek İnegölsporda

18 Ağustos 2017 16:26

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Münür Kanar, "Artık transfer çalışmalarımızın sonuna doğru geldik. Bilindiği gibi takımımızın iskeletini koruyarak, önemli takviyelerde bulunduk. Bugünde gelecek vaadeden Murat Şimşek kardeşimizi Alanyaspor'dan transfer ettik ve kendisi ile 3 yıllık anlaştık. Murat kardeşimiz geçen sezon kiralık olarak 24 Erzincanspor'da forma giyinmişti. Kulübümüze katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yok. Prensipte anlaştığımız 1 oyuncumuz daha var. Onunla da önümüzdeki günler içinde kamuoyuna duyuracağız. Hayırlısıyla artık lige odaklanacağız. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Stoper Murat Şimşek ise, "İlk önce İnegöl gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Alanyaspor'da 4 sene sözleşmem vardı ve bitti. Yeni bir serüvene başlıyoruz. Hedefim burada kendimi gösterip, iyi yerlere gelmek istiyorum. İnegölspor'un başarısı için ter dökeceğim" ifadelerini kullandı. 

Salih Bakıcı

Etiketler: ALANYASPOR, İnegölspor


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