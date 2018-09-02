Murat Sönmez: “Ümit veren bir Hatayspor var"

Skora rağmen Hatayspor’un iyi mücadele ettiğini söyleyen Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, 15 günlük milli arayla birlikte daha çok çalışacaklarını ifade etti. Murat Sönmez, “Üzüntü verici bir gün yaşadık. Ama geleceğe yönelik, Hatay’a ümit veren iyi bir futbol vardı bugün. Oyunun genelinden bütününde pozisyon üreten, mücadele eden, takım oyunu ve disiplininden kopmaya Hatayspor vardı. Yeni katılan oyuncularımız da var. Onlar da takımın içine intibak edip belli form düzeyi yakalandığında çok daha iyi sonuçlar alan, çok daha futbol oynayan bir Hatayspor görüntüsü ortaya çıkacak. Tabii yeni bir ligde mücadele ediyoruz, sorunları var. Süreç içerisinde, yıllar sonra geldiği bir lig. Bir organizma değişikliği var. Tempolu bir lig. Her takımın birbirini yenebildiği bir lig. Burada biraz sabır, biraz daha fazla çalışmayla olacak" dedi.

Oynanan mücadelede üstün tarafın Hatayspor olduğunu vurgulayan Sönmez, “Oyunun başında dengeli bir maçtı. Dengeli bir oyunla başladı. Ama 15. dakikadan sonra 20. dakikadan sonra oyunun bütününde üstün olan, liderlik yapan, öncülük yapan bir Hatayspor vardı. Bu da gelecekle ilgili Hatay’ımıza, buradaki yaşayan insanlarımıza, futbolseverlere ümit vermiştir diye düşünüyorum. Yani biraz daha sabırlı olunması gerek. Tabi burada milli takım arası var. Bir 15 günlük sürecimiz var. Bu süreç içerisindeki çalışmalarımız, bundan sonraki maçların biçimlenmesinde, şekillenmesinde, öncülük yapmamızda Hatayspor’a güç katacaktır. Bu anlamda da özür diliyoruz, mağlup olduk ama gerçekten bir anlık gaflet mi diyelim bir anlık dalgınlık mı diyelim bir tane pozisyonları var. Ama onun öncesindeki bizim pozisyonumuzda Tom’un atamadığı pozisyonda biz atmış olsaydık, bu pozisyonu değerlendirmiş olsaydık, oyun bizim lehimizde ve belki 1-0’la buraya gelecektik. Ama geleceğe ümit veren bir Hatayspor var, yine tekrar ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Mehmet Bayrak