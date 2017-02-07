Murat Yıldırım'lı Kim Milyoner Olmak İster dün akşam seyirciye buluştu. Selçuk Yöntem'den sonra Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu oyuncu Murat Yıldırım oldu. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster haftanın iki günü seyirciyle buluşacak.

Kim Milyoner Olmak İster'le özdeşleşen usta oyuncu Kenan Işık'ın beyin kanaması geçirmesinden sonra programı Selçuk Yöntem sunmuştu. Yöntem, görevi kendi gibi oyuncu olan Murat Yıldırım'a devretti. Murat Yıldırım dün akşam Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu koltuğuna oturdu. Genç oyuncunun yaşı ve özel hayatı merak uyandırdı.

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yeni oyuncusu Murat Yıldırım kimdir?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım 1979 yılında Konya'da doğdu. Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu.

20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girdi. Kız istemek için Recep Tayyip ve Emine Erdoğan'ı devreye sokmuştu. Cumhurbaşkanı da düğün hediyesi olarak bir Kuran göndermiş.

Yıldırım, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

MURAT YILDIRIM'IN KARİYERİ

Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında “Ölümsüz Aşk” dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü.

2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti.

2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.

Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakteri ile ününü perçinledi. Demir, 25 sene sonra, varlıklı biri olarak Antakya'ya geri dönen ve buradan toprak alan bir gençtir. Demir ve Asi arasında geçen gurur yüklü aşk ise dizinin konusunu oluşturmaktadır.

2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı.

2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı. Dizide çocuk yaşta başlarından geçen bir kaza sonucunda girdikleri çocuk hapishanesinde yaşadıkları kötü olayların ardından suskun kalmayı seçen dört çocuğun büyüdükten ve ayrı yollarda ilerledikten sonra bir gün intikam almak için bir araya gelmeleri anlatılır.